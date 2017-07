Spedition kämpft für Rettungsgassen Das Unternehmen Reinert Logistic wirbt ein Jahr lang mit einem Kühlauflieger für mehr Sicherheit auf den Autobahnen.

Immer wieder verlieren Feuerwehr und Notärzte bei Unfällen wertvolle Minuten, weil Verkehrsteilnehmer Rettungsgassen oft blockieren und gar nicht erst auf die Idee kommen, die Fahrspuren frei zu machen. Die Spedition Reinert Logistic nimmt das zum Anlass und fährt ab Anfang August mit einem kompletten Kühl-auflieger, der für die Kampagne „Pro Rettungsgasse“ wirbt. Diese steht unter der Schirmherrschaft von Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke.

„Wir unterstützen diese Kampagne, weil es um Menschenleben geht“, sagt Markus Röhl, Marketingleiter der Cottbuser Spedition. „Wir wissen alle, dass die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr in einen Unfall verwickelt zu sein, nicht wegzudenken ist.“ Eine Untersuchung zeigt, dass 64 Prozent aller Führerscheinbesitzer in Deutschland nicht wissen, wie eine Rettungsgasse gebildet wird. Diesen Wert gelte es zu verringern, sagt Röhl. „Mit mehr als 40 Quadratmetern Werbefläche rollt unser Kühlzug ein Jahr durch Berlin und Brandenburg.“ Das knackige Aussehen des Aufliegers werde laut Hochrechnungen mehr als 550 000 Bruttokontaktchancen pro Monat haben. Darüber hinaus geht das Unternehmen verstärkt in die interne Kommunikation. Plakate werden aufgehängt, Beiträge in der Mitarbeiter-App geschaltet und es wird mehr geschult.

Reinert Logistic ist ein europaweit agierendes Transport- und Logistikunternehmen mit einem deutschlandweiten Standort-Netzwerk. Das Cottbuser Unternehmen hat aktuell mehr als 1 250 Mitarbeiter, davon über 1 000 Kraftfahrer. (SZ/pc)

