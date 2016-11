Spectaculum kommt ins Fernsehen Auf der Weihnachts-Tour 2016 überträgt der MDR live vom Markt. Und die Kamenzer müssen eine Aufgabe lösen.

Weihnachtsfrau und Weihnachtsmann sind beim Spectaculum mit dabei. © Mattias Schumann

Das klingt doch gut: MDR Sachsenspiegel-Reporterin Ines Klein und MDR 1 Radio-Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage schauen am Sonnabend, den 10. Dezember auf dem 13. Märchenhaften Advents-Spectaculum in Kamenz vorbei. Sie sind gerade bei der Vorbereitung der diesjährigen MDR Sachsen-Weihnachtstour. Die sächsischen Radio- und Fernsehmacher wollen an diesem Tag vor allem eines wissen: Wie engagiert sind die Kamenzer bei der Erfüllung der MDR Sachsenspiegel-Weihnachtsaufgabe? Diese wird von Ines Klein allerdings erst am 7. Dezember verkündet! Außerdem fließt der Besuch in den großen Weihnachtsmarkttest ein. Wie wird das Spectaculum abschneiden? Kamenz ist erstmals dabei. Silvio Zschage befragt die Besucher nach ihrer Bewertung in Sachen Familienfreundlichkeit. Am Abend wird es dann eine Liveübertragung von der großen Weihnachtsmannbühne geben. Übrigens: Am 17. November kommt ein MDR-Team bereits zur Motivbesichtigung nach Kamenz. (if)

Das 13. Märchenhafte Advents-Spectulum findet 2016 am 3. Advents-Wochenende rund um Malzhaus statt. 10. & 11. Dezember vormerken! Die Programmflyer sind in Arbeit und werden zum Einkaufs-Shopping präsentiert.

