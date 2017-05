SPD will kostenloses Busfahren für Riesas Schüler Die Stadtverwaltung hat das Vorhaben geprüft – und ist davon wenig begeistert.

Die SPD im Stadtrat möchte, dass Schulkinder in Riesa kostenlos mit dem Bus fahren können. Hintergrund ist, dass die Schulbezirke aufgehoben wurden und ab dem kommenden Schuljahr eine Grundschule wegfällt. Die Wege dürften damit also weiter werden. Die Fraktion um ihren Vorsitzenden Andreas Näther hat die Stadtverwaltung in der vergangenen Sitzung damit beauftragt, ihre Idee zu prüfen. Dies ist inzwischen geschehen.

Würde die Stadt anstelle der Eltern die Kosten für die Schülerbeförderung übernehmen, müsste bei anderen freiwilligen Leistungen gespart werden, heißt es aus dem Rathaus. Etwa bei den Zuschüssen für Trainerstellen, Kinder- oder Senioreneinrichtungen. „Angesichts der Finanzlage und der zurzeit nicht einmal ausreichend finanzierten Pflichtaufgaben sind die freiwilligen Leistungen bereits drastisch reduziert worden.“ Genau kann die Verwaltung die Kosten nicht beziffern, geht aber von folgender Rechnung aus: rund 3 100 Schüler, mal die Kosten für eine Monatskarte von 35,30 Euro. „Für alle Schüler würde das einen Betrag von mehr als 100 000 Euro im Monat ausmachen“, heißt es aus dem Rathaus. Dazu müsse beachtet werden, wer seinen Wohnsitz in Riesa habe oder wer zu Fuß zur Schule gehe. Abgesehen von diesem „enormen Verwaltungsaufwand“ sei dabei auch der Datenschutz zu beachten.

Die SPD-Fraktion lässt sich davon nicht beirren. „Wir möchten, dass über unsere Idee im Stadtrat abgestimmt wird“, so Fraktionsmitglied Hannes Keuerleber und verweist in Bezug auf die Kosten auf ein Gewerbesteuerplus im vergangenen Jahr.

