SPD wählt Thomas Baum erneut zum Kreis-Chef

Thomas Baum bietet bleibt Vorsitzender der SPD im Kreis Görlitz. © André Schulze

Görlitz/Niesky. SPD-Landtagsabgeordneter Thomas Baum steht auch in den nächsten Jahren an der Spitze der Sozialdemokratie im Landkreis Görlitz. Die Mitglieder wählten ihn am Wochenende in Niesky erneut zum Kreisvorsitzenden. Er erhielt knapp 78 Prozent. Es sei ein „ehrliches Ergebnis“, schätzte der 51-Jährige aus Bad Muskau ein. Baum hatte keinen Gegenkandidaten. Zu seinen Stellvertretern wurden der evangelische Theologe aus Zittau, Christian Lange, und die Arbeitswissenschaftlerin Karin Mohr aus Görlitz gewählt.

In einem Leitantrag unter der Überschrift „Den Wandel gestalten – die Menschen einbeziehen“ spricht sich die SPD zudem für ein Entwicklungskonzept für die Braunkohlegebiete im Kreis aus, sowie für den Ausbau der Verkehrs-Infrastruktur. Dazu zählen die Verlängerung der B 178 nach Norden über die A 4 hinaus bis nach Roggosen und damit zur Autobahn A 15 nach Berlin, der Ausbau der grenzüberschreitenden Bahnstrecke Dresden-Görlitz-Breslau sowie der Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke Cottbus-Görlitz. (SZ/sb)

zur Startseite