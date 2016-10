SPD und Grüne wollen keine Jung-Soldaten Die Fraktion fordert, dass die angestrebte Partnerschaft der Stadt mit einer Heeresschule vertraglich überarbeitet wird.

Die Stadt Meißen und die Offizierschule des Heeres in Dresden streben einen gemeinsamen Austausch zu beiderseitigem Vorteil an (SZ berichtete). So besteht Einigkeit innerhalb der Verwaltung, unter anderem vertraglich festzulegen, dass der Offizierschule der Kontakt zur Bevölkerung ermöglicht wird, um über sich und ihre Arbeit, aber auch die Rolle der Bundeswehr zu informieren. Die Stadt Meißen bekommt im Gegenzug die Chance, bei allen Lehrgangsteilnehmern durch Besuche und Veranstaltungen bekannt zu werden. Auch weitere Institutionen in der Stadt, wie Bildungseinrichtungen oder Kirchen sollen in die Partnerschaftsarbeit einbezogen werden. Mit einem Beschluss im nächsten Sozial- und Kulturausschuss soll eine entsprechende Vereinbarung getroffen werden.

Allerdings hat die Stadtratsfraktion der SPD/Grünen/Freien Bürger jetzt einen Änderungsantrag eingereicht. Dieser beinhaltet drei Punkte. So soll die Vereinbarung mit der Heeresschule nicht nur verwaltungsintern, sondern in Zusammenarbeit mit den Stadträten entwickelt und formuliert werden. Außerdem möchte die Fraktion, dass die Vereinbarung letztlich vom Kultur- und Sozialausschuss als letzte Instanz genehmigt wird oder eben nicht. Wichtigster Zusatz für das Parteien-Bündnis ist es, klar festzulegen, dass die Offizierschule und damit die Bundeswehr dort nicht für den Soldatenberuf wirbt, wo minderjährige Menschen mit diesem in Berührung kommen. Daher müsse in städtischen Institutionen, in denen Minderjährige betreut werden, die „Kooperation auf Sachverhalte begrenzt werden, die nicht der Werbung für den Soldatenberuf dienen“. Der Sozial- und Kulturausschuss findet am 12. Oktober, 17 Uhr, satt.

