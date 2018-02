SPD und CDU nehmen den Oberbürgermeister in die Verantwortung In einer öffentlichen Erklärung ist von einem strukturellen Problem bei Weißwassers Finanzen die Rede. Dabei könne der Freistaat nicht helfen.

Das Rathaus Weißwasser. © André Schulze

Weißwasser. CDU-Fraktionsvorsitzender Bernhard Waldau und Ronald Krause, SPD-Stadtrat und ehemaliger Finanzbürgermeister von Weißwasser, haben sich jetzt mit einer Erklärung an das TAGEBLATT gewandt. Beide wollen „zur Versachlichung der Diskussion“ in Sachen Sparmaßnahmen und Haushaltsdebatte in Weißwasser beitragen. Dabei beziehen sie sich auf die Berichterstattung über die Forderung der Wählervereinigungen „Klartext“ und „Wir für Hier“, die erklärten, das extern erstellte Spargutachten fast in Gänze abzulehnen. Beide Fraktionen haben dabei „zum zivilen Ungehorsam“ aufgerufen und Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) beauftragt, innerhalb von vier Wochen Gespräche in Dresden und Berlin zu führen, um finanzielle Mittel als Ausgleich für die Gewerbesteuerrückzahlung von mehr als zehn Millionen Euro zu erhalten. Hat Torsten Pötzsch keinen Erfolg, soll es eine Einwohnerbefragung geben.

„Nicht berichtet wurde, dass von den circa zehn Millionen Euro Gewerbesteuern, welche die Stadt Weißwasser in der Vergangenheit zurückzahlen musste, bereits bis einschließlich 2018 circa 75 Prozent in Form einer erhöhten Schlüsselzuweisung und von geringeren Umlagen vom Freistaat Sachsen wieder an den städtischen Haushalt zurückflossen“, heißt es nun in der Erklärung von Waldau und Krause. Weißwasser habe sich bereits vor dem Steuersegen in einer defizitären Haushaltslage befunden und habe sparen müssen. An der strukturellen Grundsituation habe sich ihrer Ansicht nach bis heute nichts geändert.

Zum „zivilen Ungehorsam“ aufzurufen, habe verschiedene Ursachen, heißt es in dem CDU/SPD-Schreiben weiter. „Eine liegt auf der Hand: Hier sollen den Weißwasseranern Schuldige präsentiert werden, um von eigener Verantwortung abzulenken. Um es klar zu sagen: Die Verantwortung für den städtischen Haushalt liegt beim Oberbürgermeister und den Stadträten.“ Das 2012 beschlossene Haushaltssicherungskonzept sei bereits seinerzeit nicht konsequent umgesetzt worden. Von verschiedenen Fraktionen und Gruppierungen sei deshalb der Oberbürgermeister in seiner Verantwortung seit Jahren aufgefordert gewesen, dem Stadtrat ein aktualisiertes Haushaltsstrukturkonzept sowie ein Personalentwicklungskonzept vorzulegen. „Das ist nicht geschehen. Ein Personalentwicklungskonzept gibt es bis heute nicht.“ Deshalb habe die CDU-Fraktion im Jahre 2016 im Stadtrat beantragt, ein externes Gutachten einzuholen. Diesem Antrag folgte der Stadtrat einstimmig, so die beiden CDU- und SPD-Stadträte. Das Gutachten liege nun seit über einem Jahr beim Oberbürgermeister – und „bis heute ist es den Stadträten nicht vollständig ausgehändigt worden“, erklären beide.

In ihrer Erklärung heißt es weiter: „Folgendes wollen wir festhalten: Wir stehen dazu, dass in unserer Stadt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in die Zukunft investiert wurde und wird – wir bauen ein neues Hortgebäude und einen neuen Kindergarten, wir haben sanierte und neue Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen und Straßen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wir leisten uns hohe Ausgaben bei den Personalkosten und im freiwilligen Bereich. Es ist klar, dass es nicht nur Freude und Freunde bringt, über diese Ausgaben ehrlich zu reden. Die Rathausspitze und solche, die den zivilen Ungehorsam heraufbeschwören, verweigern sich dieser ehrlichen Auseinandersetzung nicht ohne Grund.“

Bereits während der jüngsten Stadtratssitzung Ende Januar haben sich mehrere Einwohner zu Wort gemeldet und kritisiert, dass noch keine Einwohnerversammlung in Sachen Sparmaßnahmen in Weißwasser anberaumt wurde. Ferner hieß es in mehreren Leserzuschriften, die das TAGEBLATT zum Teil veröffentlichte, dass die Wählervereinigungen „Klartext“ und „Wir für Hier“ kein Wort zu den Personalkosten in Weißwasser verloren hätten. Dabei machten sie gut ein Drittel des Haushaltes aus.

Ronald Krause und Bernhard Waldau fahren fort: „Wir sind nicht der Ansicht, dass die Bürger unserer Stadt mit unverhältnismäßig hohen Steuersätzen belastet werden sollen – weil dies das hausgemachte strukturelle Problem nur temporär lösen würde. Genauso übrigens wie einmalige Finanzzuweisungen – von wem auch immer – nur kurz aushelfen könnten. Wir benötigen zukunftsweisende Entscheidungen im Stadtrat und erwarten jetzt dafür entsprechende Vorschläge vom Oberbürgermeister.“

Die nächste Gelegenheit für die Stadträte und die Rathausverwaltung ist dafür am 26. Februar. Dort soll erneut in nicht öffentlicher Sitzung über das Spargutachten und den Haushalt diskutiert werden, berichtete der Oberbürgermeister Anfang dieser Woche. Die nächste Stadtratssitzung ist für den 28. Februar anberaumt.

