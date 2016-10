SPD schreibt das Sachsenbad ab Die Fraktion hält eine Sanierung für zu teuer. Stattdessen schlägt sie ein Grundstück für den Bau einer neuen Halle vor.

Das Sachsenbad an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße verfällt immer mehr.

Während andere um eine Sanierung kämpfen, schlägt die Stadt ein neues Schwimmbad an der Harkortstraße vor.

Gefüllte Becken in der Ruine – gerade erst zeigte die Sachsenbad-Initiative des Vereins Pro Pieschen mit einer Visualisierung, wie es in dem leer stehenden Haus an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße aussehen könnte. 3 600 Unterschriften kamen bei einer Petition zur Rettung des Denkmals zusammen. Doch die SPD hat andere Pläne:

„Wir sollten uns von der Idee verabschieden, das Sachsenbad als Bad wieder zu eröffnen“, sagt Ortsbeirat Stefan Engel. „Seit 20 Jahren wird darüber debattiert und nichts passiert.“ Eine Sanierung des Bauwerks sei mit geschätzten Kosten von 20 Millionen Euro einfach zu teuer; ob es dafür Fördermittel gibt, ist fraglich. „Außerdem wäre das Sachsenbad mit seinen sechs 25-Meter-Bahnen nicht für Wettkämpfe geeignet“, ergänzt Thomas Blümel, Geschäftsführer und sportpolitischer Sprecher der SPD. Der Gegenvorschlag: Ein Neubau soll her. Denn dass es ein Bad im Nordwesten geben muss, ist unbestritten: Die nächstgelegenen Möglichkeiten sind die Schwimmhalle in Klotzsche, die dringend saniert werden müsste, sowie das Nordbad in der Neustadt. Geht es nach der SPD, sollte der Standort in Klotzsche allerdings aufgegeben werden.

Stattdessen könnte auf der rund sechs Hektar großen Brache zwischen Harkortstraße und Haltepunkt Pieschen eine neue Halle errichtet werden. Die wäre für Anwohner aus den umliegenden Stadtteilen, die Kinder der vier Schulen im Umkreis sowie die Schüler des geplanten Oberschul- und Gymnasialkomplexes an der Gehestraße gut erreichbar. Und ein Neubau sei deutlich günstiger als die Sanierung des Sachsenbads. So hat die neue Halle in Bühlau nur neun Millionen Euro gekostet.

Allerdings ist das Areal im Besitz der Deutschen Bahn (DB). Noch im vergangenen Jahr wurde es von dem Unternehmen als Lagerfläche benutzt. „Die Bahn hat selber keine Pläne für das Grundstück, hält sich aber derzeit noch die Option offen, es weiter als Lager zu nutzen“, sagt SPD-Geschäftsführer Thomas Blümel. Schätzungsweise vier Millionen Euro müsste die Stadt dem Unternehmen für das rund sechs Hektar große Areal bezahlen. Dort soll noch mehr entstehen.

Wie im aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplans vorgesehen, wünscht sich die SPD einen Grünzug entlang der Leisniger Straße. Die restlichen drei Hektar könnten für Gewerbe genutzt werden. Zunehmend gebe es Probleme, wenn Wohnungen neben bestehendem Gewerbe entstehen, die Mieter stören sich dann häufig am Lärm, meint Engel. „Das wäre auf dem Grundstück zwischen den beiden Bahngleisen anders“, sagt der Ortsbeirat. Doch was soll aus dem Sachsenbad werden?

„Wir könnten uns Wohnungen oder ein Stadtteilzentrum vorstellen“, sagt Engel. Am sinnvollsten sei es, bei einer konzeptionellen Ausschreibung Ideen von Investoren zu vergleichen.

Bei der Initiative stößt das auf wenig Gegenliebe. „Wir stehen eindeutig dafür, das Bad auch als solches wieder zu öffnen“, sagt Mitglied Heidi Geiler, die auch für die Freien Bürger im Pieschener Ortsbeirat sitzt. „Viel Geld muss in jedem Fall in die Hand genommen werden. Und wenn man das tut, dann für ein Bad, das im Umkreis dringend gebraucht wird.“ Dass dies wettkampftauglich ist, hält die Politikerin nicht für wichtig.

Dafür gebe es die Schwimmhalle an der Freiberger Straße. „Das Sachsenbad soll wie früher als Gesundheitsbad genutzt werden“, so Geiler. In einem von der Initiative entwickelten Konzept ist deshalb auch die Ansiedlung von Arztpraxen geplant. So könnte die Stadt einen Teil der Investitionen wieder reinholen. „Der Vorschlag der SPD ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit und das kann ich nicht gutheißen“, sagt die engagierte Pieschenerin. Bis die Pläne umgesetzt werden können, vergeht ohnehin noch Zeit. Frühestens 2020 könnte es so weit sein. Pieschen braucht aber jetzt ein Bad. Das hat die Initiative immer wieder betont – und hat knapp 3 600 Unterstützer auf ihrer Seite.

