SPD sammelt Spenden für Roma-Kinder Die Genossen wollen mit dem Geld ein Sommer-Ferienlager finanzieren. Es spielt für die Kinder eine wichtige Rolle.

Ein Ausflug beim Ferienlager 2016 führte die Kinder aus Roma- und tschechischen Familien zu den Tyssaer Wänden. Rechts kniend im Bild ist Klaus Fiedler, Koordinator der Pirnaer SPD-AG, zu sehen. © privat

Die Pirnaer SPD-Arbeitsgruppe „Elbe-Labe“ will das Roma-Zentrum in Decin erneut finanziell unterstützen. Mithilfe des Geldes soll es gelingen, dass Kinder aus Roma-Familien abermals gemeinsam mit tschechischen Nachwüchslern ins Ferienlager fahren können. Die Genossen haben jetzt einen Spendenaufruf gestartet, um die notwendigen Mittel bis Anfang 2017 zusammenzubekommen. Spätestens Anfang März müssen die Kinder fürs Sommerferienlager angemeldet werden. Das Roma-Zentrum ist diesmal ganz besonders auf die Spendengelder angewiesen. Denn laut des Leiters Miroslav Grajcar stehe noch nicht fest, ob Tschechien das Camp im kommenden Jahr mit staatlichen Geldern unterstützt. Geplant ist für die Kinder wieder ein einwöchiger Aufenthalt im Ferienlager Stara Oleska. Dieser spezielle Urlaub kostet pro Kind etwa 100 Euro. Aus Sicht der Pirnaer Genossen hat das Sommercamp eine bedeutende Funktion. „Es ist sehr wichtig für die Integration, wenn die Roma-Kinder mit tschechischen Kindern bei Spiel, Sport und Bildung zusammenleben“, sagt AG-Koordinator Klaus Fiedler. Bereits im vergangenen Jahr war des dank Spenden gelungen, etwa 30 Kinder aus Roma- und tschechischen Familien diese einwöchige Ferienreise zu finanzieren. Die eingehenden Spenden werden von dem Dresdner Verein „Impreuna“ verwaltet und später an das Roma-Zentrum ausgezahlt.

