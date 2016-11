SPD redet über Schule Um Bildungspolitik geht es nächste Woche im Schloss Klippenstein.

Um Schulpolitik geht es nächste Woche im Saal des Schlosses Klippenstein. © Willem Darrelmann

Radeberg plant den dringend notwendigen Ausbau der Pestalozzi-Oberschule. Dafür wird Geld in den Doppelhaushalt 2017/18 eingestellt, der Bau soll dann 2019 starten, heißt es. Auch darüber wird wohl gesprochen werden, wenn die Radeberger SPD im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „Radeberger Gespräch“ zur Diskussion zum Thema Schulpolitik in Sachen und Radeberg einlädt. Das Forum – das für alle Interessierten offen ist – findet am kommenden Donnerstag, 19 Uhr im Saal von Schloss Klippenstein statt. Als Gäste haben bereits zugesagt: Sabine Friedel – die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion –, Andreas Kenner – der stellvertretende Leiter des Radeberger Humboldt-Gymnasiums und CDU-Stadtrat – sowie Peggy May – die Schulleiterin der Ludwig Richter Oberschule Radeberg. Angefragt ist zudem noch Mathias Peter, der für Radeberg zuständige Regionalstellenleiter Bautzen der Sächsischen Bildungsagentur. Moderieren wird Radebergs OB Gerhard Lemm. (SZ)

