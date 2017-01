SPD-Ortsverein gegründet Kathrin Michel führt die neue Initiative der Sozialdemokratie in der Region an. Mit Dulig hat sich ein Gast schon angesagt.

Gehören zum Ortsvereinsvorstand: Günter Kern, Andreas Büttner, Katrin Michel, Gerd Ludwig, Konrad Skatula, Gabriele Köster (v.l.n.r.). © PR

In der Altertumsschänke in Kamenz hat die Gründungsveranstaltung des SPD Ortsvereins Kamenz und Umgebung stattgefunden. Neben Mitgliedern des neuen Ortsvereins, der Kamenz, Königsbrück, Schwepnitz, Laußnitz, Schönteichen, Nebelschütz, Räckelwitz, Puschwitz, Crostwitz, Panschwitz-Kuckau und Ralbitz-Rosenthal umfasst, waren Vertreter aus allen Ortsvereinen des Kreisverbandes angereist. Darunter auch der Kreisvorsitzende Kevin Stanulla sowie die Kandidaten zur Bundestagswahl Dr. Uta Strewe. Aus Dresden kam Unterstützung vom Regionalgeschäftsführer sowie vom Landtagsabgeordneten Albrecht Pallas. Gedankt wurde den bisherigen Vorstandsmitgliedern des Ortsvereins Westlausitz, welcher nun in den neuen Ortsverein integriert wurde.

Als Vorsitzende des neuen Ortsvereins wurde Kathrin Michel aus Kamenz gewählt. Stellvertreter ist Andreas Büttner aus Schönteichen, Kassierer des neuen Ortsvereins ist Konrad Skatula, der wie Beisitzer Günter Kern und Revisorin Gabriele Köster aus Kamenz kommt. Als Beisitzer wurde auch Gerd Ludwig (Königsbrück) gewählt. Einen ersten öffentlichen Höhepunkt wird es am 28. Februar 2017 geben, dann macht die Küchentischtour mit Wirtschaftsminister Martin Dulig in Kamenz Station, zu der noch eingeladen wird. (szo)

zur Startseite