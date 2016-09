SPD nominiert Klaus Wolframm als Bundestagskandidat Der 57-Jährige aus Freital wird mit großer Mehrheit gewählt. Bevor es nach Berlin geht, muss er aber noch woanders hin.

Klaus Wolframm ist Schornsteinfegermeister, lebt in Freital, ist verheiratet und hat eine Tochter. Seit 1997 ist er in der SPD. © Foto: privat

Freital/Stolpen. Klaus Wolframm geht bei der Bundestagswahl 2017 für die SPD im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ins Rennen. Die Sozialdemokraten des Kreisverbandes kürten den 57-jährigen Bezirksschornsteinfegermeister aus Freital am Sonnabend in Heeselicht bei Stolpen mit großer Mehrheit zum Direktkandidaten. Wolframm erhielt 23 Ja-Stimmen, zwei der 25 Stimmberechtigten stimmten mit Nein. Sollte der Freitaler künftig in der Bundespolitik mitmischen, will er unter anderem das Rentensystem ändern. Er bevorzugt das Schweizer Modell, bei dem alle einzahlen und jeder eine Mindestrente erhält. Zudem plädiert der Genosse dafür, den Spitzensteuersatz für Reiche anzuheben, den die SPD-geführte Regierung unter Gerhard Schröder einst senkte. Die mit der Steuererhöhung erzielten Mehreinnahmen sollen laut Wolframm unter anderem in Polizei und Justiz fließen, damit der Rechtsstaat funktionsfähig bleibt. Der Großteil des Geldes soll allerdings in Schulsystem und Bildung investiert werden, vor allem Kinder aus sozial schwachen Familien sollen bildungstechnisch gefördert werden, um die Chancengleichheit zu wahren. Darüber hinaus lehnt Wolframm Waffenlieferungen aus Deutschland in Krisengebiete ab. Auf das Erstarken der AfD angesprochen, erklärte Wolframm, mit dem Großteil dieser Partei sei eine Zusammenarbeit nicht möglich. Im Bezug auf regionale Themen verwahrte sich der Sozialdemokrat gegen den Ausbau der Elbe und plädierte dafür, eine Alternative für die überlastete Bahnstrecke im Elbtal zu schaffen.

Bevor es für Wolframm möglicherweise nach Berlin geht, war zunächst eine andere Richtung angesagt: Gleich nach der Nominierung stieg Wolframm ins Auto und fuhr knapp 1 000 Kilometer nach Slowenien. Dort griff er am Sonntagabend zu Schläger und Federball: Der Freitaler hatte sich in seiner Altersklasse für die Europameisterschaft im Badminton qualifiziert.

