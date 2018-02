SPD lädt zur Bildungsdiskussion Am Donnerstag, 8. Februar, diskutieren die Abgeordneten Sabine Friedel und Thomas Baum in der Weißwasseraner Telux. Unter anderem soll der Unterrichtsausfall thematisiert werden.

Symbolbild © dpa

Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Sabine Friedel, und der SPD-Landtagsabgeordnete aus Bad Muskau, Thomas Baum, laden für Donnerstag, den 8. Februar, um 18 Uhr zu einer Diskussion in die Weißwasseraner Telux ein.

Sachsen, so heißt es in der Mitteilung der SPD, fehle es an Lehrern. Das Fach „Unterrichtsausfall“ sei schon in vielen Stundenplänen eingeplant und im Februar warte schon die Bildungsempfehlung für die neuen Turboschüler. „Es gibt Gesprächsbedarf über die Bildungspolitik im Freistaat“, so die SPD. Erst 2017 hat die Sächsische Staatsregierung ein neues Schulgesetz auf den Weg gebracht. Grund genug, einen genauen Blick auf die aktuellen Debatten und Hintergründe zu werfen, ist die Partei sicher: Was ändert sich mit dem neuen Schulgesetz, was bedeutet die Novellierung in der Realität und wie nimmt die SPD weiter Einfluss auf die Bildungspolitik in Sachsen? (red/ckx)

