SPD kritisiert Klinik-Aus

Die SPD Bischofswerda hat sich in die Debatte um die Zukunft der Frauenklinik eingeschaltet. Dr. Uta Strewe, die Vorsitzende des Ortsvereins, findet vor allem die Entscheidungsfindung fragwürdig. „Wir kritisieren die Herangehensweise der Verantwortlichen in Geschäftsführung und Kreisverwaltung, die sich offensichtlich ausschließlich an den Zahlen orientiert und wenig ernsthaftes Interesse an Alternativen zur Schließung zeigen“, sagte sie. Das widerspreche den Aufgaben der Oberlausitz-Kliniken als kreiseigene gemeinnützige GmbH. „Es gibt kaum ein so einschneidendes und emotionales Erlebnis wie die Geburt eines Kindes und deswegen bringt sie oftmals eine tiefe Bindung mit den Personen mit, die einem dabei zur Seite stehen“, sagt die vierfache Mutter. Die Schließung hätte verheerende Folgen für Bischofswerda, die Region und das Krankenhaus in Bischofswerda. „Wir erwarten von der Klinikleitung und dem Kreis als Träger mehr Engagement für die Menschen vor Ort“, heißt es.

Aniko Heinze, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, bringt einen Hebammenkreißsaal in die Diskussion, in dem Geburten ausschließlich von Hebammen begleitet werden. „Diesen Praxen haben einen großen Zulauf und arbeiten wirtschaftlich“, sagt sie. Klinikchef Reiner E. Rogowski hatte die Entscheidung, die Frauenklinik in Bischofswerda zu schließen, aber unter anderem mit dem Argument begründet, nicht mehr genügend Hebammen für die Stationen in Bautzen und Bischofswerda zu finden. Deshalb solle die Kompetenz in Bautzen gebündelt werden. (SZ)

