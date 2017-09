SPD fordert Tempo 30 für Schule Die Sicherheit für Schulkinder in Bischofswerda Süd ist schon lange Streitthema. Es tut sich nichts. Im Gegensatz zum Rammenauer Weg.

Seit Jahren wird eine Tempo-30-Zone vor der Grundschule Süd in Bischofswerda gefordert. © dpa

Seit Jahren gibt es die Forderung von Eltern, Lehrern und Erziehern nach einer Tempo-30-Zone vor der Grundschule Süd in Bischofswerda. Unterstützt wurde die Initiative unter anderem von der SPD in Bischofswerda, die zuletzt vor einem Jahr Schulwegexperten vom Autoclub Europa (ACE) vor Ort holte. Gemeinsam mit ihnen, der Schulleitung und Elternsprechern gab es eine Ortsbegehung zur Verkehrssicherheit im Bereich der Grundschule. „Das Ergebnis der Analyse der Experten im Anschluss war eindeutig: Die Kinder sind im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße hohen Gefahren ausgesetzt. Die Tempo-30-Zone muss endlich kommen. Die Stadt hat sie zugesichert“, sagt die SPD-Ortsvorsitzende und Bundestagskandidatin Dr. Ute Strewe. Mehrmals habe man nachgehakt, passiert ist bis heute nichts. „In der Zwischenzeit hat sogar der Gesetzgeber Tempo 30 vor Schulen gefordert. Ich möchte, dass die Schilder aufgestellt werden, bevor etwas Schlimmes passiert. Darauf haben Kinder, Lehrer und Eltern ein Recht“, so Strewe.

Der Wunsch der Eltern, Lehrer, Erzieher und auch von Teilen des Stadtrates ist es, dass die im Wohngebiet Süd vorhandene Tempo-30-Zone, die nur wenige Meter neben der Schule beginnt, auf den Bereich der Schule ausgeweitet wird. Die zuständige Amtsleiterin Sybille Müller sagte dazu jetzt: „Schulen sind ein Sonderfall.“ Man wolle Kinder explizit schützen mit dem Schild „Achtung Kinder“, das vor der Schule bereits steht. Ein Tempolimit 30 vor Schulen stelle die größere Gefahr dar.

Eingeführt wird die Tempo-30-Zone dagegen ohne große Diskussion in Verwaltung und Stadtrat im Bereich Rammenauer Weg/Johann-Sebastian-Straße. Anwohner hatten im Interesse von mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer Unterschriften für das Tempolimit gesammelt, initiiert von Eltern mit kleinen Kindern. Der Stadtrat beschloss die Zone kürzlich. (SZ/ass)

