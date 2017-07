SPD fordert die CDU heraus Seit Jahrzehnten stellen die Christdemokraten in Frankenthal den Bürgermeister. Nun nominiert auch die SPD eine Kandidatin.

Katilyn Lippl wurde von der SPD als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl nominiert. © privat

In Frankenthal wird am 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, auch ein neuer Bürgermeister bzw. eine neue Bürgermeisterin gewählt. Der SPD-Ortsverein Bischofswerda und Umgebung nominierte dafür jetzt Katilyn Lippl als Kandidatin. Die 51-Jährige, die parteilos ist, lebt seit gut einem Jahr in Frankenthal. „Die Gemeinde hat mich vor allem mit ihrer schönen Umgebung und der freundlichen Atmosphäre überzeugt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Als Bürgerin dieser Gemeinde möchte ich am politischen Leben nicht nur teilnehmen, sondern aktiv mitgestalten“, erklärte Katilyn Lippl zu ihrer Kandidatur.

Sie wurde in Zwickau geboren, wuchs in Dresden auf, lebte 22 Jahre lang in München. Katilyn Lippl studierte Silikattechnik an der Bergakademie Freiberg, schloss das Studium als Diplom-Ingenieurin ab und arbeitet jetzt bei der Berufsgenossenschaft Verkehr in Dresden. Sie hat zwei erwachsene Kinder im Alter von 21 und 20 Jahren.

Die Gemeinde Frankenthal mit ihren knapp 1 000 Einwohnern hat einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Katilyn Lippl ist die zweite Bewerberin um die Nachfolge von Kerstin Otto (CDU), die das Amt zum 31. Oktober abgibt. Der CDU-Ortsverein nominierte bereits die parteilose Rechtsanwältin Janine Bansner. (SZ)

