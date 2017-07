SPD: Beschlüsse werden zur Farce Die SPD/Grüne-Fraktion ist um den Haushalt des Landkreises besorgt. Besonders beschäftigt sie die Kosten für Schulbusse.

Klaus Wolframm (SPD) kritisiert die CDU. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Kreistagsfraktion SPD/Grüne teilt mit, dass sie den Bescheid der Landesdirektion Sachsen zum Kreishaushalt und die damit verbundenen Äußerungen von Landrat Michael Geisler (CDU) Mitte Juni mit Sorge gehört hat. In den Auflagen, die die Landesdirektion gemacht hat, heißt es unter anderem, dass der Landkreis sämtliche Sparmaßnahmen durchzuführen habe, andernfalls müssten die Kreisräte zwingend alternative Einsparungen beschließen.

„Unter diesen Bedingungen werden die Beschlüsse des Kreistages zur Farce“, sagt SPD-Kreisrat Klaus Wolframm. Er ist auch Mitglied des Bildungsausschusses und will im September für die SPD als Direktkandidat in den Bundestag einziehen. „Wir haben im April an einigen Stellen ausdrücklich Prüfaufträge mit offenem Ergebnis beschlossen, um mögliche Auswirkungen noch einmal bewerten und entsprechend darüber abstimmen zu können.“ Nunmehr gälten die unter den Prüfaufträgen ausgewiesenen Einsparpotenziale als gesetzt. „Wenn der Landrat nun damit droht, dass für jede abgelehnte Maßnahme ein Alternativvorschlag zu unterbreiten ist, untergräbt er die souveräne Entscheidungsgewalt und setzt den Kreistag vor dem Hintergrund einer anscheinenden Alternativlosigkeit unter Druck“, so Wolframm.

Er rechnet vor: Sollten sich die Kreisräte in diesem Jahr gegen eine Erhöhung der Elternbeiträge zu den Schulbussen entscheiden, müssten sie an anderer Stelle Einsparungen in Höhe von 2,8 Millionen Euro beschließen. Bereits im April-Kreistag warnten SPD und Grüne vor einem derartigen Prüfauftrag. Nach den Äußerungen der Landesdirektion und des Landrats ist für Klaus Wolframm klar: „Die CDU-Fraktion und alle anderen Mitglieder des Kreistags, die dem Auftrag zustimmten, die Kosten für die Busse zu überprüfen, machten damals schon den Weg frei für eine deutliche Mehrbelastung der Eltern.“ (SZ/wer)

zur Startseite