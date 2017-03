SPD bekennt sich nicht Der Brief der Linken wird nun zunächst intern ausgewertet. Der Ausgang bleibt offen.

Wegen des Streits um die Woba hatte die Parteiführung der Linken vergangene Woche die SPD angezählt. Die Riege um Parteichef Jens Matthis fordert ein klares Bekenntnis zur Zusammenarbeit zwischen Linken, Grünen und SPD. Da die SPD in der Woba-Frage zunächst ausgeschert ist, sei dies notwendig (SZ berichtete).

„Ich kommentiere das nicht öffentlich“, so Dresdens SPD-Chef Richard Kaniewski. Den Brief habe er erhalten und gelesen. „Es ist aber eben ein Brief. Wenn die Linke das mit uns öffentlich diskutieren wollte, dann hätte sie bestimmt eine andere Form gewählt.“ Deshalb werde das Problem auch zunächst nur intern besprochen. Kaniewski will im SPD-Vorstand darüber diskutieren und dann eine geeignete Reaktion finden.

Wenn die Kooperation aufrecht erhalten werden soll, müsse „zielgerichtet und ohne weiteren Verzug“ an der Erfüllung der vereinbarten Ziele gearbeitet werden, fordern die Linken. Bei der Woba habe die SPD eine Ablehnung oder eine deutlich spätere Umsetzung in Kauf genommen. Die Linke wolle weiter mit SPD und Grünen zusammenarbeiten. (SZ/awe)

