SPD-Anhänger gespalten in der Groko-Frage Die Ergebnisse der Gespräche in Berlin haben so manch einen Lokalpolitiker umgestimmt. In einem Punkt herrscht Einigkeit.

Der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann warb beim Neujahrsempfang der SPD Mittelsachsen am Mittwochabend in Ossig um ein „Nein“ zur Großen Koalition (Groko). © Dietmar Thomas

Region Döbeln. Der Döbelner SPD-Landtagsabgeordnete Henning Homann warb beim Neujahrsempfang der SPD Mittelsachsen am Mittwochabend in Ossig um ein „Nein“ zur Großen Koalition (Groko). Vom 20. Februar bis zum 2. März dürfen die Parteimitglieder darüber abstimmen, ob sie für oder gegen das Koalitionspapier sind. Wie vielerorts habe die Kampagne „Tritt ein, sag’ Nein“ auch der hiesigen SPD einen Mitgliederzuwachs gebracht. „In den vergangen drei Wochen sind 42 Neumitglieder beigetreten. Ich gehe davon aus, dass daraus langfristige Mitgliedschaften entstehen“, sagte Homann auf DA-Nachfrage. Damit habe die Mittelsachsen SPD nun knapp 300 Mitglieder. „Seit der Gründung vor zehn Jahren waren wir stabil bei etwa 250 Mitgliedern, was auch eine beachtliche Leistung ist“, meint der Vorsitzende.

Er bleibe bei seinem Nein zur Groko. „Wir müssen uns auch die selbstkritische Frage stellen, warum unter der Regierungsbeteiligung der SPD in Sachsen und auf Bundesebene die sozialen Ängste zugenommen haben“, sagte er.

Auch Sylvio Kolb, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Döbeln, habe seine Meinung nicht geändert: Wenn es so weit ist, wird er mit Nein stimmen. „Ich bleibe dabei und fange nicht so ein Rumgeeiere an wie Martin Schulz, der erst sagt, er wird kein Ministeramt unter Angela Merkel annehmen und jetzt wahrscheinlich das Außenministerium übernimmt“, so Kolb. Eine Groko spiegele den Wählerwillen zur Bundestagswahl nicht wider. „Die SPD schadet sich so oder so. Ich befürchte, dies hat auch Auswirkungen auf die Landtagswahl 2019“, so Kolb. Er denkt, dass es ähnlich läuft wie vor vier Jahren: „Das Votum der Mitglieder war eindeutig contra Groko. Aber die werden es sich auch diesmal wieder zurechtbiegen“, so Sylvio Kolb.

Sein Amtsvorgänger Hermann Mehner möchte nicht verraten, wo er sein Kreuz setzt. Nur soviel: „Früher war ich ein entschiedener Groko-Gegner. Die Verhandlungsergebnisse haben schon etwas gebracht. Was mich stört, ist, dass Schulz ein Ministeramt annimmt.“ Die Basis abstimmen zu lassen, sei „das Beste, was die SPD machen kann. Dass die Partei so demokratisch ist, ist ihre große Stärke und größte Schwäche zugleich“, so Mehner.

Auch Michael Heckel vom SPD-Ortsverein Sachsenkreuz sei ursprünglich gegen die Groko gewesen. „Aber wir haben auch eine Verantwortung gegenüber Deutschland, Europa und der Welt. Und um dieser gerecht zu werden, werde ich wahrscheinlich mit Ja stimmen. Auch wenn mir innerparteilich so einiges nicht passt“, sagte der Leisniger. (DA/sol)

zur Startseite