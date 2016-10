SPD-AG vehement gegen Staustufe Die Pirnaer Arbeitsgemeinschaft Euroregion Elbe-Labe sieht in der Elbeschifffahrt keine Zukunft. Güter müssten auf die Schiene.

Pessimistisch ist man weiter auf deutscher Seite, was die für Decin geplante Elbe-Staustufe betrifft. Nicht nur in Ministerien von Bund und Land oder großen Verbänden. Das zeigte die jüngste Tagung der Pirnaer Arbeitsgruppe der SPD „Euroregion Elbe-Labe“. Im Mittelpunkt der Beratung stand der Fluss. Die niedrigen Pegelstände der letzten Wochen verdeutlichten im dritten Jahr in Folge, dass es nicht möglich sei, eine ganzjährige Frachtschifffahrt auf der Elbe zu garantieren, sagt AG-Koordinator Klaus Fiedler: „Erneut fordert die deutsch-tschechische Schifffahrtslobby, dass die Elbe als Wasserstraße ertüchtigt werden müsse. Nun soll in einem Staatsvertrag zwischen Tschechien und Deutschland eine Fahrtiefe von 1,60 Meter festgelegt werden, und zwar ganzjährig. Doch wie solch eine Tiefe verlässlich gewährleistet werden soll, darüber wird nichts verraten.“

Fiedler bezieht sich dabei auch auf die Tatsache, dass Prag die Staustufenplanung ein drittes Mal gestoppt hat. Das tschechische Umweltministerium hat die Projektdokumentation an den Investor, die staatliche Wasserstraßendirektion RVC, unter Auflagen zurückgegeben (SZ berichtete). Doch man halte am Vorhaben an sich fest, heißt es aus Prag. In einem Jahr solle die Umweltprüfung abgeschlossen sein.

Das Projekt Staustufe bei Decin garantiere der Frachtschifffahrt eine längere Fahrperiode von Decin bis Prostredni Zleb (Niedergrund) auf etwa 15 Kilometern. Und was wird danach, fragt die Pirnaer SPD-AG. Auch die Darstellung der Auswirkungen der Staustufe fehle in den Papieren, etwa im Hochwasserfall.

Die Mitglieder der SPD-AG Euroregion Elbe-Labe sprechen sich strikt dagegen aus, weitere Millionen in den Elbausbau zu investieren. Als Alternative sieht die AG den Gütertransport auf der Schiene. (SZ)

zur Startseite