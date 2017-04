Spaziergang mit dem Staatsminister Mehr als 260 Frühlingsspaziergänge bietet das Landwirtschaftsministerium dieses Jahr an. Der Auftakt ist am Sonnabend am Walderlebniszentrum Leupoldishain.

Am Sonnabend kann man in Leupoldishain mit Staatsminister Thomas Schmidt eine Wanderung durch den Wald unternehmen. © Archivfoto/Thomas Kretschel

Mit dem Frühling beginnen die Frühlingsspaziergänge des Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Der Auftakt findet am 29. April statt. Staatsminister Thomas Schmidt wird die sachsenweiten Frühlingsspaziergänge 10 Uhr im Walderlebniszentrum Leupoldishain traditionell eröffnen. Er lädt dazu ein, bei Führungen und Wanderungen die Natur zu entdecken und zu erleben. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr mehr als 260 Spaziergange anbieten können, die unter anderem von Vereinen, Umweltbildungseinrichtungen, dem Staatsbetrieb Sachsenforst und von Landschaftspflegeverbänden organisiert werden“, so der Minister. Am Sonnabend ist eine Rundwanderung zum Thema multifunktionale Waldbewirtschaftung geplant. Dabei soll Wissenswertes beispielsweise über Wald- und Biotoppflege erläutert werden. Der Ausflug führt unter anderem zur Naturbühne, den Filmkulissen des Filmes „Cloud Atlas“ und Aussichtspunkten. Die Veranstaltung wird gegen 13.30 Uhr mit einem gemeinsamen Imbiss beendet. (kk)

