Spaziergang im Dunkeln Die Basketball-Anlage samt kleinem Park an der Radeberger Juri-Gagarin-Straße ist unbeleuchtet. Die Stadt sieht keinen Bedarf.

Jetzt schnell nach Hause: In dem kleinen Park an der Juri-Gagarin-Straße in Radeberg existiert keine Beleuchtung. Im Dunkeln ist das also kein guter Ort für Spaziergänger. Der Fotograf hat extra ein Blitzlicht in den Baum gehangen, um die Szenerie etwas auszuleuchten. © Thorsten Eckert

Pfiffi versteht die Welt nicht mehr. Er rammt bockig alle vier Pfoten in das Herbstlaub und starrt seinen menschlichen Begleiter mit einem vernichtend ausdauernden Blick an, der sagt: Wir sind den ganzen Sommer hier lang gegangen und werden das auch jetzt tun. Basta.

Nix basta, sagt Herrchen, den Vierbeiner entnervt hinter sich herziehend, bloß weg vom Konfliktherd: dem spartanischen Basketball-Platz samt kleinem Park an der Juri-Gagarin-Straße. Der nämlich ist unbeleuchtet. Vor allem jetzt, da die Wintermonate vor der Tür stehen und die Helligkeit sich schon nachmittags verabschiedet, kann das zum Problem werden: Während sich das Hundeauge schnell an die Dunkelheit gewöhnt, liegt der Mensch schneller im Dreck, als er bis drei zählen kann. Diese Befürchtung ist immer wieder zu hören. Die junge Radebergerin Jessica Beck beispielsweise kann aus dem Grund die Grünanlage im Winter schon ab 16 Uhr nicht mehr nutzen.

Spricht man allerdings Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf die ausbleibende Be-leuchtung an, erhält man als Antwort erst-mal ein Lachen. Wie man denn auf diese Thematik komme, fragt er. Dass der Weg und die Basketballanlage, zu der er führt unbeleuchtet sind, ist der Stadt durchaus bekannt - nur sieht man ganz einfach keinen Handlungsbedarf. Zumindest im Falle der Basketballanlage. Der Grund ist denkbar einfach: Bisher, so Wähnert, habe sich einfach noch kein Bürger darüber beschwert, dass die Anlage laternenfreie Zone ist. „Es scheint da kein drängendes Interesse zu geben.“ Zudem ist man auch gar nicht verpflichtet, Radeberg bis in den letzten Winkel auszuleuchten. Und überhaupt: Die Basketballanlage sei ohnehin vor allem für Jugendliche gedacht, die diese tagsüber benutzen können und sollen - das jedoch „nicht in die Länge“ ziehen müssen. Tatsächlich hat man sich auch im angrenzenden Berufsschulzentrum, das immerhin etwa 900 potentielle Basketballplatz-Benutzer besuchen, noch gar keine Gedanken zu dem Thema gemacht. „Das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen“, so Sekretärin Petra Naumann. „Die Jugendlichen haben ja auch bei uns auf dem Gelände genügend Alternativen.“

Gras wuchert wild

Es scheint sich schlicht niemand zu stören an der Dunkelheit. Auch ein Hundehalter, dessen Vierbeiner sich gerade mit der Düngung beschäftigt, sagt: „Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.“ So wird es in absehbarer Zeit wohl keine Sitzstreiks geben, werden Anwohner keine wütenden Protestplakate aufhängen mit der Aufschrift „Die Lampe muss her!“.

Bernd Weser würde wohl eher sagen: „Die Ordnung muss her!“ Lange schon wohnt er in dem angrenzenden Wohngebiet, 13 Jahre lang ist er mit seinem Hund im Mini-Park Gassi gegangen. Natürlich sei ihm da aufgefallen, dass die Beleuchtung fehlt - nur ist aus seiner Sicht ein anderes Problem größer: „So was ungepflegtes habe ich lange nicht gesehen, das Gras wuchere ja teilweise einen halben Meter hoch zwischen den Betonplatten des Basketballplatzes. Eine Beleuchtung reißt es da auch nicht raus.“

Der Basketballplatz ist das eine - der Weg, der von der Ferdinand-Freiligrath-Straße aus auf die Anlage führt, das andere. Und den haben die Radeberger offenbar noch nicht aufgegeben, haben noch nicht den Kopf in den Kies gesteckt. „Da gab es zwei, drei Anfragen, ob die Stadt sich nicht um eine Beleuchtung kümmern kann“, berichtet Stadtsprecher Wähnert. Also hat man im Bauamt erst diskutiert und dann reagiert: „Im nächsten Jahr kommt da auf jeden Fall eine Lampe hin.“ Bedarf da - Lampe da. Zumindest darüber dürfte sich Jessica Beck freuen.

