Spaziergang auf der Autobahn

Lkw-Anhänger trifft Radfahrer Bautzen. Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Bautzen schwer verletzt worden. Der ausscherende Auflieger eines abbiegenden Lkw hatte den 68-Jährigen auf der Wilthener Straße gestreift.

Bei Auffahrunfall verletzt Großpostwitz. Zwei Menschen wurden am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Großpostwitz leicht verletzt. Ein 41-Jähriger war hier mit seinem BMW auf der Hauptstraße unterwegs, als vor ihm ein Pkw verkehrsbedingt hielt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der BMW-Fahrer ungebremst auf. Dabei wurden eine 71-jährige Frau und ein 74-jähriger Mann verletzt. Schaden: rund 6 000 Euro.

Damwild getötet Kamenz. In der Nacht zu Dienstag haben Tierquäler auf bislang noch ungeklärte Weise ein tragendes Damwild auf einem privaten Wildgehege an der Bischofswerdaer Straße in Kamenz-Wiesa getötet. Anschließend trennten die Täter Teile des Tiers fachmännisch ab und nahmen sie mit. Ein Sachverständiger konnte einen Tier-Riss ausschließen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Kupferdieb gestellt Bautzen. Die Polizei hat einen Dieb auf frischer Tat erwischt. Ein Zeuge hatte in der Nacht zu Mittwoch die Polizei darüber informiert, dass ein Mann dabei war, Kupferkabel von einer Baustelle an der Zeppelinstraße zu stehlen. Eine Streife konnte den 33-Jährigen vor Ort stellen.

Bargeld gestohlen Pulsnitz. Diebe sind in der Zeit zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen auf ein Firmengelände an der Ohorner Straße in Pulsnitz eingedrungen. Die Täter durchsuchten drei Gebäude und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Den Sachschaden schätzte der Eigentümer auf rund 600 Euro.