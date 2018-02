Spaziergängerin rettet Wellensittich Eine Frau findet in der Kälte einen weißgefiederten Vogel. Die Suche nach der Besitzerin dauert nicht lange.

© Symbolbild: dpa

Pirna. Ein entflogener Wellensittich aus Copitz hatte Glück. Er wurde am vergangenen Sonntag gerettet. Das ist Marcel Patzig und seiner Familie aus Pirna zu verdanken. Patzigs Schwiegermutter geht am 25. Februar in dem Wäldchen an der Radeberger Straße nahe dem Aldi-Markt spazieren. Plötzlich entdeckt sie auf dem kalten Boden einen weißen Wellensittich mit gelben Schwanzfedern und einem markanten blauen Punkt am Rücken. Sie überlässt das Tier bei den eisigen Temperaturen nicht seinem Schicksal, sondern nimmt den Vogel auf und bringt ihn zu ihrem Schwiegersohn Marcel Patzig. Er wohnt in Jessen. Dort wird das Tier versorgt und bekommt vorübergehend Asyl. Um den Eigentümer zu finden, postet Marcel Patzig die Geschichte bei Facebook und hängt außerdem an einem Baum, Ecke Aldi-Parkplatz, einen Zettel „Wellensittich gefunden“ mit seinen Kontaktdaten auf. Volltreffer. Die Besitzerin meldet sich bei ihm. Sie wohnt in Copitz. Der Wellensittich wurde ihr am Dienstagnachmittag wohlbehalten übergeben. (hui)

