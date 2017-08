Spaziergänger spürt geraubten „Schamanen“ auf Das Kunstwerk „Schamane“ wurde von seinem Platz am Elbufer geraubt. Dank eines Dresdners steht die Figur nun wieder im Atelier des Künstlers.

Finder Gerald Warnecke und Künstler Thomas Reichstein mit dem Schamanen. © privat

Eigentlich wollte Gerald Warnecke einfach nur einen Spaziergang an der Elbe machen. Doch plötzlich fiel ihm etwas in einem Gebüsch bei der Marienbrücke auf – Zufall oder war es vielleicht Magie? Denn als er sich genauer im Gebüsch umsah, stand er auf einmal einem Schamanen gegenüber. „Er lehnte an einem Pfeiler, und ich war überrascht, etwas so Schönes dort zu finden“, sagt der Dresdner.

Bei dem „Schamanen“ handelt es sich um eine Skulptur des Bildhauers Thomas Reichstein. Die Aluminiumgussfigur wurde in der Nacht zum Sonntag vom Elbufer gestohlen. Erst am Mittwoch hatte der Bildhauer den „Schamanen“ in einer vierteiligen Gruppe zwischen Augustusbrücke und Filmnächte-Gelände im Boden verankert. Dort sollten die Skulpturen bis zum 2. Oktober stehen. Doch die kleinste Figur wurde gestohlen.

Reichstein vermutete, dass betrunkene Stadtfestbesucher dafür verantwortlich wären, und erstattete Anzeige. Mit dem schmalen Standfuß schien der „Schamane“ das einfachste Ziel zu sein. „Er hat eine besondere, eigentümliche Form. Es reizt, sich mit ihm zu beschäftigen“, sagt Reichstein. Allerdings rechnete er nicht damit, dass jemand die Figur abbrechen würde. Aus Sorge, dass es weitere Diebstähle geben könne, holte der Bildhauer am Sonntagabend zwei Figuren zurück in sein Atelier. Nur das Paar „Die Zufriedenen“ bleibt am Elbufer. Auch nach dem „Schamanen„ suchte Reichstein weiter. Dafür stieg er sogar in die Elbe. Seine Suche blieb erfolglos. Doch in der Zwischenzeit hatte Gerald Warnecke das Kunstwerk gefunden.

Links zum Thema Kunstwerk vom Elbufer gestohlen

Der Dresdner wusste bei seinem Spaziergang nichts von dem Raub. Er sah nur den abgebrochenen Stumpf und schlussfolgerte, dass es sich um eine gestohlene Figur handelte. Doch auf die Polizei wollte er nicht warten. „Ich schulterte ihn einfach und bin dann losgelaufen.“ Bis zum Polizeirevier in der Bürgerstraße schleppte er die 20 Kilo schwere Figur.

Dort bekam Künstler Reichstein seine Skulptur zurück. Er bedankte sich persönlich bei dem Finder und brachte die Figur danach in sein Atelier zurück. „Abgesehen von dem Bruch ist die Skulptur unversehrt“, sagt der Bildhauer. Mit ein wenig Zeit kann der „Schamane“ repariert werden. Am Ufer bleibt neben dem Figurenpaar vorerst auch das Bruchstück stehen – der „Stumpfschamane“.

zur Startseite