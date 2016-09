Spaziergänger findet Granate an der Elbe Ein rostiger Metallgegenstand erregt Aufmerksamkeit. Dann rücken Bomben-Entschärfer an.

Etwa handgroß war die Granate von der Pirnaer Elbwiese. © Kai Biener

Ein Spaziergänger hat am Sonnabendnachmittag im Elbe-Flussbett in Höhe des Pirnaer Kanu-Bootshauses einen etwa handlangen konischen Metallkörper entdeckt. „Die Form des rostigen Gegenstandes hat mich an eine Granate erinnert“, sagt Finder Kai Biener aus Pirna. „Also habe ich sicherheitshalber die Polizei angerufen.“ Die Beamten verständigten den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Bei dem Rostklumpen handelte es sich tatsächlich um eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg, bestätigt Daniel Großer-Scholz vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen. Die Spezialisten transportierten sie zur Vernichtung ab. „Solche Funde kommen bei Niedrigwasser in der Elbe immer wieder vor“, sagt Daniel Großer-Scholz. Sein Rat: Auf keinen Fall berühren, sondern sofort die Polizei verständigen, die alles Weitere in die Wege leitet. (SZ/ce)

