Spaziergänge durch Freital Im Mai geht es zu den Schätzen der Parks in Hainsberg, im Juni folgt die Tour der Salbeipflanze zu deren Blütezeit.

In Wurgwitz beginnt ein Spaziergang Anfang Juni, der sich mit einer Pflanze auseinandersetzt, die wie kaum eine andere mit der Kulturgeschichte Freitals verbunden ist; der Salbei. © Karl-Ludwig Oberthür

Das Freitaler Umweltzentrum veranstaltet im Mai und Juni zwei Frühlingsspaziergänge. Am 20. Mai führen Immo Grötzsch vom Umweltzentrum und Anne-Pauline Kittel, bei der Stadt zuständig für die Grünflächen, zu den Schätzen der Parks im Stadtteil Hainsberg. In dieser Gegend gebe es nicht nur Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch beispielsweise alte Bäume erhielten dort den Status eines Naturdenkmals. Wo sich diese genau befinden und warum man sich für deren Schutz einsetzten sollte, wird bei diesem Spaziergang erklärt. Treffpunkt ist der S-Bahnhof Freital-Hainsberg West. Der Spaziergang startet um 9.30 Uhr und dauert etwa zweieinhalb Stunden.

Am 3. Juni lädt dann ab 9.15 Uhr ein zweiter Spaziergang in einen ganz anderen Stadtteil Freitals ein. In Wurgwitz beginnt ein Spaziergang, der sich mit einer Pflanze auseinandersetzt, die kaum wie eine andere mit der Kulturgeschichte Freitals verbunden ist. Er folgt der Salbeipflanze zu deren Blütezeit. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Freital-Wurgwitz Unterstraße. Für beide Frühlingsspaziergänge werden keine Teilnahmebeiträge erhoben. (SZ)

Anmeldung über das Umweltzentrum unter 0351 645007

