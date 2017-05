Spatenstich für neue SPD-Landeszentrale

Das Herbert-Wehner-Haus soll der Auftakt für die Bebauung des Packhofgeländes werden. Am kommenden Montag ist Spatenstich für das Gebäude, welches die SPD direkt auf der Freifläche hinter dem Haus der Presse errichten lässt. Dorthin will die Landeszentrale der Partei nach der Fertigstellung auch umziehen. Das Haus wird nach dem aus Dresden stammenden Sozialdemokraten (1906 bis 1990) benannt, der bis 1983 der SPD-Bundestagsfraktion vorstand. In dem Sechsgeschosser werden auch die Arbeiterwohlfahrt und die Herbert-und-Greta-Wehner-Stiftung Räume nutzen.

Das Haus vis-à-vis des Maritim-Hotels soll aber erst der Beginn der Gestaltung des knapp 30 000 Quadratmeter großen Geländes zwischen Könneritz- Devrient- und Kleiner Packhofstraße sein. Alte Pläne für ein Kunstmuseum sind zwar inzwischen überholt. In diese Richtung soll die Bebauung aber gehen. Wohnungen im großen Stil oder ein Supermarkt hat der Münchner Investor Christoph Dross jedenfalls bis zum Schluss nicht geplant. (SZ/lk)

