Spatenstich für neue Kita wird gesetzt

Der Bau der neuen Kindertagesstätte auf dem großen Areal an der Boderitzer Straße in Bannewitz steht unmittelbar bevor. Am 1. Dezember, um 13 Uhr, soll der erste Spatenstich gesetzt werden.

Die Thüringer Sozialakademie gGmbH (TSA) wird nicht nur Träger der neuen Einrichtung, sondern auch Bauherr sein. Die Gemeinde Bannewitz kauft das 3 200 Quadratmeter große Grundstück für rund 500 000 Euro und überlässt die Nutzung der Fläche dann dem Kita-Träger in einem Erbbaupachtvertrag. Rund 2,2 Millionen Euro soll der Neubau kosten, in dem voraussichtlich ab August nächsten Jahres 35 Krippenkinder und 70 Kindergartenkinder einen Platz erhalten sollen. Damit wäre die neue Kita nach der Bannewitzer Kita Kinderland die zweitgrößte Einrichtung im Gemeindegebiet. (SZ/ves)

