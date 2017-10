Spatenstich für Abwasserleitung Nicht mehr lange und das Abwasser der Region Wilsdruff wird in Dresden geklärt. Der offizielle Start der Bauarbeiten ist direkt an der Kläranlage Klipphausen geplant.

Blick auf das Klärwerk Kaditz. © Stadtentwässerung Dresden

Der Bau der Abwasserüberleitung von der Kläranlage Klipphausen bis nach Kaditz begann mit einem ersten Spatenstich. Der offizielle Start der Bauarbeiten ist direkt an der Kläranlage Klipphausen geplant. Die Leitung gilt als wirtschaftlichere Alternative zu einer Sanierung der bestehenden Kläranlage in Klipphausen. Eine Prüfung des Abwasserzweckverbandes „Wilde Sau“ ergab, dass trotz der stattlichen Länge der Überleitung von rund 12,4 Kilometern insgesamt weniger Kosten entstehen. Darüber hinaus wäre die alte Kläranlage den Anforderungen der kommenden Jahre nicht gewachsen. In der Region siedeln sich immer wieder neue Betriebe an und die Bevölkerung wächst. In der Folge wird auch das Abwasseraufkommen steigen. So hätte die Kläranlage neben der Sanierung auch noch erweitert werden müssen. Die neue Leitung wird voraussichtlich zwischen 8,4 und 9,7 Millionen Euro kosten. Sie wird vom Abwasserzweckverband „Wilde Sau“ finanziert. (hhe)

zur Startseite