Spaten aus Schuppen gestohlen

Scheibe eingeschlagen - Schal geklaut Heidenau. Die Seitenscheibe eines Ford Mondeo wurde in der Nacht zum Montag von bisher unbekannten Tätern eingeschlagen. Aus dem Wageninneren wurden mehrere CDs sowie ein Fanschal im Gesamtwert von etwa 60 Euro gestohlen. (szo)

Spaten und Astsäge gestohlen Wilsdruff. Aus einem Geräteschuppen stahlen Unbekannte im Verlauf der letzten Tage einen Spaten und eine Säge. Die Täter brachen das Schloss eines Geräteschuppens, der auf einem Gartengrundstück am Sachsdorfer Weg in Wilsdruff steht, auf und durchsuchten diesen. Sie stahlen einen Spaten mit Edelstahlblatt sowie eine Astsäge im Gesamtwert von rund 35 Euro. Der Schaden am Schloss wurde mit rund zehn Euro beziffert. (szo)

Einbruch in Liftstation - Zeugenaufruf Altenberg. In der Nacht zum Montag schlugen Unbekannte ein Fenster am Funktionsgebäude der Liftstation ein. Im Inneren brachen sie eine Zwischentür auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen die Einbrecher mehrere tausend Euro Bargeld, darunter auch eine größere Menge Münzgeld. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. (szo) Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen? Wer hat im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wem sind Personen mit einer größeren Menge Münzgeld aufgefallen? Zeugenhinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde und die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.