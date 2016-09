Spaßspiele fördern Teamgeist Nach dem Crosslauf im Wäldchen gibt es auf dem Sportplatz Sockenzielwurf und Känguruhüpfen.

Mia und Fußballer Dominic beim Sportfest der Grundschule. © Dietmar Thomas

Unter vollem Einsatz wirft Mia (7) einen Fahrradreifen auf das Spielfeld des Sportplatzes an der Wiesenstraße. Der Zweitklässlerin fällt das ziemlich schwer. Trotzdem gefällt ihr das Herbstsportfest super. Mia ist auch in ihrer Freizeit sportlich aktiv. Sie tanzt bei den Little Diamonds, spielt gern Ball und liebt das Seilspringen.

In ihrer Mannschaft „The Rabbits“ sind Schüler der 1. bis 4. Klassen. Die Mannschaftsführer suchten sich ihre Mitglieder in Vorbereitung des Sportfestes aus. „Es wurde darauf geachtet, das etwa gleich viele Kinder aus jeder Klassenstufe dabei sind“, so Sportlehrerin Heike Berger. Sie organisierte die neun Stationen, bei denen unter anderem Sockenzielwurf, Känguruhüpfen, Sand tragen, Hochzeitslauf oder Weckring-Weitwurf auf dem Plan standen. An allen Stationen wurden Zeiten oder Punkte ermittelt, die in die Wertung der Mannschaften einfließen.

Schon ausgezeichnet wurden gestern die Sieger des Crosslaufes im Wäldchen, der vor dem Spaßsportfest ausgetragen wurde. (DA/je)

zur Startseite