Spaßkasse statt Sparkasse Funkenmariechen und Räuber haben am Dienstag die Bank gestürmt und wurden auch noch bewirtet.

Sprühen Funken: Tanzmariechen am Dienstag zum Treffen der sächsischen Karnevalsvereine in Meißen. © Claudia Hübschmann

Das gibt’s nur einmal im Jahr. Zwei leicht unterbelichtete Herren überfallen mit Strumpfmasken die Filiale der Sparkasse Meißen am Eberle-Platz. Und die Mitarbeiter lassen diese Typen doch tatsächlich gewähren. Kein Alarm ertönt, kein Blaulicht vom Toni-Wagen blinkt.

Stattdessen zieht ein Duft von Wiener Würstchen durch den Raum, der manchen Kunden vom Geldautomaten zum Schalter umschwenken lässt. In Plastebechern werden Limo und Bier gereicht. Und wenn ein Witz nicht so zündet, dann hilft die Erste Allgemeine Verunsicherung aus den Boxen mit sattem Beat und ihrem Klassiker vom Banküberfall aus. Volksfestsstimmung.

Die Sparkasse Meißen und der Meißner Carnevalsverein Missnia haben an diesem Nachmittag zum Treffen der sächsischen Narren eingeladen. Immerhin bereits zum 21. Mal. Ein anderes Jubiläum allerdings fügt noch eine besondere Note hinzu. Der Carnevalsverein Missnia feiert dieses Jahr den 50. Jahrestag seiner Gründung. Als die insgesamt elf angereisten Vereine begrüßt werden, ist schnell klar, dass Missnia damit zu den ältesten Klubs im sächsischen Raum zählen dürfte. Ein Vertreter des Dachverbandes verweist darauf, dass über das Land verteilt fast 10 000 Karnevalisten in Vereinen organisiert sind.

Eigene Farbenlehre

In der hohen Eingangshalle der Sparkasse wimmelt es unterdessen nur so von Narren. Immer neue Grüppchen stoßen hinzu. Da sind rot-weiße Kappen, blau-weiße Kappen, und dreifarbige Elferrats-Kappen mit Silber. Eine Farblehre wäre nötig, um die einzelnen Vereinen voneinander zu unterscheiden. Statt der in Banken üblichen dunklen Einheitsanzüge mit hellem Hemd und Krawatte werden rote und blaue Jacketts getragen. An die Stelle der dezenten Kostüme sind mit Glitzersteinen besetzte Kostüme und knappe Röcke getreten.

Ein Tusch, ein Zirkusmarsch und schon werden Beine geschwenkt, Arme in die Luft geworfen und Hüften gedreht. Geflochtene Zöpfe wirbeln durch die Halle.

Weniger den Funkenmariechen als vielmehr den Stimmen einiger Klubchefs sind die vergangenen tollen Tage deutlich anzumerken. Missnia hat sich besonders ins Zeug gelegt. Bei dem Programm, dass die Meißner Karnevalisten auf die Beine gestellt haben, mag zwar mancher Traditionalisten die Nase rümpfen. Es zeugt allerdings von großer Originalität und hohem organisatorischen Talent. Bereits im vergangenen Jahr ging es zum Auftakt der fünften Jahreszeit per Dampflok und Reichsbahn-Sonderzug auf große Fahrt über Dresden nach Nossen.

In Radeburg fuhr Missnia beim großen Umzug am Wochenende erneut unter Volldampf. Gerd Wegner sorgte als Heizer für den nötigen Schub. Uwe Reichel reiste als einer der Honoratioren standesgemäß im Waggon. Am Montag folgte die erfolgreiche Wiederaufnahme des Kochduells in Rothes Haus. Am 18. März bildet die offizielle Geburtstagsfeier im Zentralgasthof Weinböhla den Abschluss.

Ohne die vielen Unterstützer wäre dieser Aufwand nicht zu stemmen. Ein Banküberfall war nicht nötig. Missnia-Chef Andreas Krause hebt das langjährige Engagement der Meißner Sparkasse hervor. Die sorgte unter anderem mit einer Spende dafür, dass ein kompletter Satz neuer Tanzkostüme gekauft werden konnte.

zur Startseite