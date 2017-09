Spaß trotz Regens in Weißwasser Wegen des Wetters wird das Familienfest in die Innenräume der Station Junger Naturforscher und Techniker verlegt.

„Regenvariante“ für Trockenski nennt man dieses Spiel. © Joachim Rehle

Tobias, Zoe, Lucas und Papa Heiko machten am Freitag blau. Und zwar mit Schirmen. Bei der Regenvariante für „Trockenski“ hatten sie am Freitag beim Familienfest der Wohnungsbaugenossenschaft Weißwasser (WGW) dennoch viel Spaß. Wegen des anhaltend feuchten Wetters musste das Fest in die Innenräume der Station Junger Naturforscher und Techniker zu verlegt werden.

