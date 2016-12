Spaß mit „Mosaika“ Türchen Nummer neun wird an diesem Freitag beim Lebendigen Adventskalender geöffnet. Eine Überraschung für Kreative.

„Mosaika“, vor wenigen Jahren von Spätaussiedlern und angestammten Bischofswerdaern gegründet, ist einer der aktivsten Vereine in der Stadt, wenn es um Angebote für die Allgemeinheit geht. Beim Lebendigen Adventskalender gestaltet er gleich mehrere Abende, darunter an diesem Freitag und am Sonntag. Nur so viel sei verraten: Beide Male geht es um Angebote für Menschen, die kreativ sind, die Spaß daran haben, etwas zu gestalten und die nach Möglichkeit auch etwas geschickt sind. Am Ende entsteht etwas, das man mit nach Hause nehmen kann. Treff 17 Uhr vor dem Rathaus. Dann wird das Adventstürchen geöffnet. (szo)

