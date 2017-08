Spaß mit Luftballons Beim Sommerfest des DRK-Kinderhauses „Sonnenschein“ in Weißwasser war ein Luftballonkünstler sehr beliebt. Auch andere Attraktionen waren umlagert.

Bei schönstem Sommerwetter organisierten die Mitarbeiter des DRK-Kinderhauses „Sonnenschein“ in Weißwasser am 30. August ihr Kinderfest. © Guido Paulig

Was ist eine Hauptattraktion? Selbstredend die, die bei den Teilnehmern am besten ankommt. Beim Sommerfest des DRK-Kinderhauses „Sonnenschein“ in Weißwasser gehörte am Mittwoch auf jeden Fall ein Luftballonkünstler dazu.

Er zauberte beim diesjährigen Kinderfest durch Pusten, Kneten Drücken und Knoten immer wieder neue Figuren aus den dünnen, bunten Schläuchen. Die Kinder, aber auch viele Eltern zeigten sich begeistert. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Auch die Stände der Polizei, des DRK und der Feuerwehr waren umlagert.

