Spaß im Weiß

Leuchtender Skihang: Eine Winterparty stieg am Sonnabend in Geising. Für die entsprechende Musik sorgte DJ Thomas aus Reinholdshain. Ein besonderer Blickfang war die Fackelabfahrt von 30 Skiläufern am Abend. Wie Glühwürmchen näherten sie sich langsam und nahmen immer mehr Gestalt an. An der Feuerschale neben der Talstation wurden sie von den Besuchern schließlich begrüßt. Höhepunkt der nächtlichen Party bildete ein Feuerwerk oberhalb des Skihangs. (ek)Fotos: Egbert Kamprath

