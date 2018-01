Spaß im Offizierskasino Die Königsbrücker Narren feierten erstmals an einem außergewöhnlichen Ort. Das kam super an.

Die feschen Funken des KCC hatten seit Langem mal wieder richtig viel Platz für ihre Tänze. Nicht nur das gefiel dem Publikum, sondern die ganze Atmosphäre. © Jonny Linke

Königsbrück. Jahrelang mussten die Karnevalisten aufgrund fehlender Alternativen auf dem Rathaussaal ihre Späße verbreiten. „Es hat einfach keine Alternativen gegeben, um in einem großen Saal mit einer besonderen Atmosphäre die Veranstaltungen des KCC durchzuführen“ erzählt Josephine Gloger. Die 30-jährige Trainerin beim KCC ist an diesem Tage mit ihren Jungs und Mädels mächtig aufgeregt.

Denn zum ersten Mal hat sich dieser Zustand geändert. Und mit dem Offizierskasino, welcher vom Armee Spaß Verein Königsbrück auf Vordermann gebracht und bereitgestellt wurde, hat man für ihre Vorführung eine restlos ausverkaufte Location gefunden. Mehrere Hundert Besucher haben sich an diesen Tag angemeldet, um das lustige Programm des KCC zu verfolgen.

Senioren waren am Nachmittag dran

„Am Nachmittag war Seniorenfasching und die Generalprobe für uns in der neuen Location. Es war super, wir waren alle extrem aufgeregt, aber den Leuten hat es gefallen“, so die Trainerin. Mit diesem guten Omen wollten dann die rund 35 aktiven Karnevalisten auch am Abend, vor erstmal so großem Publikum und ausverkauftem Haus, auftreten. Von überall kamen befreundete Karnevalsclubs auf Besuch. Von Laußnitz bis Pulsnitz. Dazu gesellten sich zahlreiche Gäste aus nah und fern. Schon beim Einmarsch der Königsbrücker Karnevalisten war klar – den Leuten gefiel die urige Atmosphäre in der neuen Spielstätte. Hohe Decken, rustikal aussende Wände und ein alter Holzboden machten die Stimmung besonders.

Mit ihrem Programm „Von Rock ’n‘ Roll bis Loveparade – der KCC zeigt, wie das geht“ ging es in die 46. Saison. Mit spektakulären Tänzen, einem lustigen Bühnenprogramm und Showeinlagen kamen die Besucher mehr als auf ihre Kosten. Tosender Applaus und lachende Gesichter waren der Lohn der monatelangen Arbeit. Nicht nur die weiblichen Showeinlagen begeisterten, sondern besonders auch das Männerballett. „Wir sind total zufrieden. Es machte unheimlich Spaß hier. Die Atmosphäre ist super und den Leuten hat es scheinbar auch gefallen“, sagt Josephine Gloger. Sie vertrat an dem Abend mit ihrem eingespielten Trainerteam den Präsidenten. Denn Andreas Volkland hat an einem solchen Tag natürlich viel zu tun.

40. Umzug in Vorbereitung

Neben der neuen Location und jeder Menge Gäste galt es natürlich auch, schon den Blick auf kommende Veranstaltungen zu legen – nämlich auf den großen Umzug in Königsbrück. Dieser jährt sich 2018 zum 40. Mal. Ganze 34 Bilder sind aktuell angemeldet und der Kneipenfasching, welcher nach dem Umzug seit Jahren stattfindet, wird auch in diesem Jahr den Tag gebührend abrunden. Und so freut sich eine ganze Stadt, nach einer solch gelungenen Abendveranstaltung im Offizierskasino, nun auf einen tollen Umzug am 10. Februar mit hoffentlich gutem Wetter. „Sehen wir uns den ‚Spaß bis sich die Balken biegen, wenn Narren zu den Sternen fliegen‘ auf den Straßen der Stadt Königsbrück an“, sagte Andreas Volkland. In diesem Sinne, Tschako Hopp! Auf dass viele Zuschauer kommen mögen.

