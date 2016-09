Spaß beim Russisch-Tag Lessingschüler aus Kamenz waren jetzt auf Entdeckungsreise – auf etwas ungewöhnliche Art.

Pelmeni – ein typisch russisches Gericht. © Jürgen Lösel

80 Schüler des Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasiums machten sich kürzlich auf die Reise in die Landeshauptstadt zum Russisch-Aktionstag. Die Sechstklässler begaben sich dort auf eine kulinarische Russlandreise. Die Siebentklässler gestalteten ihre malerische Russlandreise selbst – mit Plakaten zum Thema „Farbe und Freizeit“. Und die 8. Klasse ging auf touristische Entdeckungsreise nach Russland, sammelte Material zu großen Städten und einzelnen Gebieten des Landes. Die Arbeit in kleinen Projektgruppen machte Spaß und am Ende erhielten die Besten kleine Preise. Dank gilt der Stiftung Deutsch Russischer Jugendaustausch gGmbH, die diesen Aktionstag ermöglichte und natürlich dem Projektteam vom Kolibri Dresden. Parallel zum Aktionstag fand die 8. sächsische Regionalrunde des 9. Bundescup „Spielend Russisch lernen“ statt. Die Kamenzer Teilnehmer Ari Schönfelder und Robert Wehnert erreichten erfolgreich die zweite Spielrunde, mussten sich aber den am Ende Erstplatzierten geschlagen geben. (szo)

