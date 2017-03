Spaß an der Märzenbecherwiese Zum ersten Mal lockte das Märzenbecherfest an der Bockmühle bei Hohnstein mit einem Spaßwettbewerb die Gäste an – mit dem Märzenbecher-Enten-Cup.

Vivian Lang kümmert sich darum, dass die Enten gut ins (und später aus dem )Wasser kommen. © Steffen Unger

Zum ersten Mal lockte das Märzenbecherfest an der Bockmühle bei Hohnstein mit einem Spaßwettbewerb die Gäste an – mit dem Märzenbecher-Enten-Cup. Vivian Lang kümmerte sich am Sonntag darum, dass die Mitbewerber – also die Plasteenten – sicher in die Polenz kamen und später wieder raus. Bei bestem Wetter bereitete das von der Hohnsteiner Tourismusgesellschaft und dem Team der Bockmühle organisierte Fest den Besuchern viel Spaß. Schwungvolle Livemusik der Grenzgänger, ein Kinderfest und die Wahl der Märzenbecherprinzessin standen auf dem Programm. Das Fest wurde vom Cunnersdorfer Ortschaftsrat und vom Feuerwehrverein unterstützt.

zur Startseite