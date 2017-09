Spaß am Tempo Einmal ein Rennauto fahren. Eine SZ-Reporterin hat das mal ausprobiert.

Und rum um die Kurve: Stock-Car-Fahrer Lars Edelmann prescht mit dem Zweier-Golf über die Rennstrecke. Reporterin Katharina Klemm durfte mitfahren, und wird ordentlich durchgeschüttelt. © Marko Förster

Da kommen sie wieder um die Kurve. Mit Vollgas und heulenden Motoren. Schon fährt der Erste in den Reifenstapel. Nichts passiert. Schließlich sind alle Fahrer in ihren Crash Cars bestens geschützt. Das muss sein. Denn bei einem richtigen Stockcar-Rennen scheppert es gewaltig. Drängeln, Auffahren und Rammen ist schließlich ausdrücklich erlaubt und gewünscht. Wer diesen Sport einmal näher kennenlernen wollte, hatte dazu am Sonnabend an und auf der Rennstrecke am Pirnaer Feistenberg Gelegenheit. Ganz ohne Blechkontakt.

Mit dem Tag der offenen Tür auf der Rennstrecke des Motorsportverein Sächsische Schweiz wollten die beteiligten Vereine und Teams ihren Sport bekannter machen. „Wer Interesse hat, kann heute selber mal ein Crash Car fahren und von uns erfahren, was es bedeutet, in diesen Motorsport einzusteigen“, erklärte Lars Edelmann vom Crash Car Team Neundorf/Müglitztal. Und auch sonst kann sich jeder beim Motorsportverein melden, der vermittelt dann weiter an die Teams, sagt er. Das Team stellte am Sonnabend fünf Fahrzeuge. Vier Hondas, die sie selbst bei Rennen fahren und einen Zweier-Golf, der extra mit einem Beifahrersitz ausgestattet wurde. Wer wollte, konnte mitfahren.

Da muss man mich nicht zweimal bitten. Lars Edelmann setzt sich ans Steuer, ich auf den Beifahrersitz. Bevor es losgeht: Halskrause umlegen, Helm auf, Vier-Punkt-Gurt festzurren. Auch sonst ist das Auto auf Sicherheit getrimmt. „Es gibt viele Vorschriften, die wir einhalten müssen, wenn wir unsere Autos bauen“, hat mir Lars zuvor erklärt. „Eine fünf Millimeter dicke Stahlplatte in der Fahrertür, ein Überrollkäfig und höchstens ein 20-Liter-Tank sind Pflicht.“ Außerdem befinden sich Batterie und Tank im Inneren des Fahrzeugs, alle Scheiben wurden entfernt.

Lars erhält die Freigabe vom Streckenposten. Und Gas! Da sonst kein Auto auf der Strecke ist, kann er alles aus dem Crash Car rausholen. Es schüttelt mich ordentlich durch. Die Strecke ist bereits stark ausgefahren. Der Bolide driftet um die Kurven, immer haarscharf vorbei am Streckenrand. Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Das ist Spaß pur! Lars hatte Recht: Hier kann man so richtig die Sau rauslassen. Wie es allerdings bei einem richtigen Rennen ist, wenn es ständig rumst und man sich überschlägt, kann ich mir nicht vorstellen.

Irgendwann knallt es laut, doch wir fahren weiter. Fast landen wir im Reifenstapel, denke ich, aber eben nur fast. In letzter Sekunde kriegt Lars noch die Kurve. Dann fährt er langsamer. „Uns ist ein Reifen geplatzt“, ruft er mir über den Lärm des Motors zu. Das war also der Knall. Wir fahren zum Streckenausgang. Als wir aussteigen, ist nicht nur der Reifen platt. Die hintere Stoßstange liegt irgendwo auf der Strecke.

Nun bin ich dran. Durch das Fenster an der Fahrertür ziehe ich mich in den Honda Civic, rutsche in den harten Schalensitz. Dort wird mir eins sofort klar: Ich mit meinen 1,66 Meter bin viel zu klein für dieses Auto. Mit ausgestreckten Beinen komme ich gerade so an die Pedale, kann kaum über das Lenkrad gucken. Doch es gibt kein Zurück, schließlich sehen die anderen Fahrzeuge nicht anders aus. Ich lege ein paar Hebel um und drücke den Startknopf. Der Motor springt an. Ich lege den ersten Gang ein und schon bin ich auf der Rennstrecke. Lenken, Bremsen, Kuppeln, Schalten, Gas geben. Und nicht aus der Kurve fliegen. Puh, gar nicht so einfach. Linkskurve folgt auf Rechtskurve. Und ich habe einen Heidenspaß! Viel zu schnell ist es vorbei.

„Wie habe ich mich gemacht?“ Schweigen. Dann ringt sich doch noch jemand zu einer Antwort durch: „Für ein Mädel ganz gut.“ Vielleicht kommt ja doch die zweite Laufbahn als Rennfahrerin infrage.

