Spaß am Rotieren Der DSC setzt seine Siegesserie auch mit der zweiten Reihe fort und siegt klar gegen Suhl.

Libero-Talent Michelle Petter (r.) bekommt ihren ersten Heimspiel-Einsatz für den DSC und verblüfft gleich mal mit akrobatischen einer Fußballeinlage. © Matthias Rietschel

Suhl als Gegner kam zu diesem Zeitpunkt sehr gelegen. Kurz vor dem schwierigen Pokal-Halbfinale am Mittwoch gegen Schwerin brauchten die Volleyball-Frauen vom Dresdner SC noch mal ein Positiverlebnis. Gleichzeitig konnte es sich Trainer Alexander Waibl erlauben, gegen den Tabellenneunten einige Spielerinnen zu schonen und dafür der zweiten Reihe eine Chance zu geben. „Ich wollte ein bisschen was ausprobieren, und es war mir bewusst, dass das durchaus auch mal schwierig sein kann. Es waren doch relativ viele, die sich finden müssen“, erklärt Waibl.

Immerhin hatte er seine Startformation auf fünf Positionen verändert. An einem deutlichen 3:0.Sieg (25:20, 25:23, 25:22) kamen zu keiner Zeit ernsthafte Zweifel auf. „Wir haben frischen Wind aufs Feld gebracht. Dafür sind wir da, dass wir einspringen und es genauso gut machen“, sagt Libero Michelle Petter, die vor Kapitän Myrthe Schoot den Vorzug bekam. Für die erst 20-Jährige war es eine Premiere. Ausgerechnet gegen ihren Ex-Verein Suhl, bei dem sie in den vergangenen beiden Spielzeiten ihre ersten Erfahrungen als Profi gesammelt hat, stand die Dresdnerin in der Startsechs.

„Ich bin mega froh, dass ich mein erstes Spiel in der DSC-Halle bestreiten durfte und darüber auch super glücklich. Ein cooles Gefühl“, sagt Petter, die etliche Schulterklopfer nach der Partie bekam. „Ganz solide“, fiel das Fazit der Abwehrchefin vom Samstagabend aus: „Ich bin ja immer selbstkritisch.“ Dabei trat das Team selbstsicher auf und erledigte, was es zu erledigen hatte: drei Punkte, deutliches Ergebnis, Energie sparen. „Die Mädels haben das sehr, sehr gut gemacht“,sagte Waibl.

Der Trainer wirkte zufrieden und wollte zumindest kurz den Moment genießen. Seine Gedanken dürften aber längst beim Halbfinale und dem Gegner am Mittwochabend sein. „Das wird von der ersten Sekunde an ein Spiel auf Messers Schneide.“

zur Startseite