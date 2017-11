Sparvariante nur für Autos Große Fahrzeuge wollen die Tunnelbefürworter auf keinen Fall durchfahren lassen.

Die Berliner Straße soll einen Tunnel für Autos bekommen, wünschen sich viele Großenhainer. Andere sind dagegen – entschieden wird im Frühjahr 2018. © Kristin Richter

Großenhain. Zum dritten Mal trafen sich die Mitglieder der AG „Tunnel Berliner Straße“ am 25. Oktober im Rathaus. Stadträte und Einwohner diskutierten die Ergebnisse der Untersuchungen der brenner BERNARD ingenieure GmbH. Uwe Frost und Ingenieur Jörg Scheibe hatten in den vergangenen zwei Monaten an zwei möglichen Trassenführungen weitergearbeitet.

Unter Berücksichtigung der geltenden technischen Vorschriften für Eisenbahnunterführungen hatten sie die von der AG in der August-Sitzung favorisierte Variante und eine darauf aufbauende, überarbeitete Variante untersucht. In ihrer Präsentation gingen sie nochmals auf die Verkehrsverlagerungen und den hörbaren Verkehrslärm für die unmittelbaren Anlieger ein. Die Auswirkungen eines Neubaus auf die innerstädtischen Straßen werden allerdings nochmals gesondert betrachtet, so die Ingenieure.

Weiter führten sie aus, dass es technisch möglich ist, eine Verbindung parallel zum jetzigen Fuß- und Radweg zu errichten. Diese Variante der Streckenführung orientierte sich nur sehr grob am Vorschlag der Bürgerinitiative „Tunnelblick“, welcher bereits im Mai vorgelegt und in der 2. Sitzung nochmals deutlich gefordert wurde.

Sie hätte eine komplizierte Verschiebung der Anbindepunkte an die Berliner Straße zur Folge, würde einen bogenförmigen Verlauf aufweisen und den Bahndamm nicht im ingenieur- und verkehrstechnisch bevorzugten rechten Winkel queren. Ihr Vorzug läge allerdings darin, dass sie weniger stark in den angrenzenden Stadtpark eingreifen würde. Bei einer Tunnelhöhe von 4,5 Metern könnte diese Verbindung allerdings auch für den Lkw-Verkehr freigegeben werden, ein Umstand, den die Befürworter eines Tunnelneubaus vehement ablehnen.

Die Ingenieure verwiesen in diesem Punkt jedoch auf die Stellungnahmen der Behörden. Diese Vorgaben sollten im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit und die Kosten-Nutzen-Relation berücksichtigt werden, so die Empfehlung der Ingenieure. Erstmals legten diese mit ihrer Grob-Kostenermittlung auch Zahlen für den Neubau auf den Tisch. Man bewege sich in jedem Fall im höheren einstelligen Millionenbereich, so die Fachleute. Nicht nur mit dieser Aussage, sondern auch mit ihren technischen Ergebnissen sorgte das Ingenieurteam für rege Diskussionen im Anschluss an die Präsentation. Im Hinblick auf die Kostenermittlung sprachen sich die AG-Mitglieder dafür aus, aufbauend auf den beiden Entwürfen noch eine dritte, eine Minimalvariante erarbeiten zu lassen.

Damit sollen die Kosten reduziert werden. Diese Minimalvariante soll eine Durchfahrtshöhe von 3,5 Metern und eine Fahrbahnbreite von 5,5 Metern ausweisen und für den Lkw-Verkehr gesperrt sein. Oberbürgermeister Sven Mißbach verwies darauf, dass die Behörden vorsorglich bereits um erste Stellungnahmen gebeten worden seien.

Sobald das Ingenieurbüro die Pläne für die Minimalvariante ausgearbeitet habe, so der OB, würde die Stadt gezielt für die 4,5-Meter-Variante und die 3,5-Meter-Minimalvariante die Genehmigungs- und Förderfähigkeit sondieren. Deutlich machte der OB, dass die Bahn eine Förderung bereits schriftlich abgelehnt habe und auch eine Landesförderung unklar sei. Auch der Denkmalschutz habe sich ablehnend zu möglichen baulichen Eingriffen in den Stadtpark geäußert.

Bis zur letzten Sitzung der AG Ende Januar/Anfang Februar 2018 haben das Ingenieurbüro und die Stadt noch eine ganze Reihe von Hausaufgaben zu erledigen, die auch die Vorschläge aller Seiten noch besser berücksichtigen sollen. Dann sollen alle Fakten auf dem Tisch liegen, damit die AG eine Empfehlung an den Stadtrat aussprechen kann. Dieser soll im ersten Halbjahr 2018 eine Entscheidung treffen.

