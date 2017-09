Spartag-Freitag für Senioren Zwei Monate lang wird der Eintritt für die Burgen halbiert. Das ist ein kleiner Ausgleich für den Umweg nach Kriebstein.

Blick auf Burg Mildenstein. © DA

Alle Senioren können im September und Oktober 2017 freitags so richtig sparen. Sie erhalten fünfzig Prozent Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis auf Burg Kriebstein und Burg Mildenstein Leisnig. Das teilt Susanne Tiesler von der Burg Kriebstein mit. Statt sechs Euro zahlen Senioren in beiden Monaten nur noch drei Euro für den Museumsbesuch in Kriebstein, in Mildenstein 2,50 Euro anstatt fünf Euro Eintritt. Als Nachweis ist der Rentenausweis vorzulegen.

Susanne Tiesler verweist in diesem Zusammenhang auf die derzeitige, durch eine Baustelle eingeschränkte Anreisemöglichkeit in Kriebstein: bis voraussichtlich Frühjahr 2018 bleibt die Straße im Ort Kriebstein zwischen Abzweig Großparkplatz Talsperre und Rittergut/oberer Burgberg aufgrund von Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Die Anfahrt zur Burg Kriebstein ist nur aus Richtung Kriebethal/Waldheim/Hainichen möglich. Lieferungen können ebenfalls nur aus dieser Richtung erfolgen.

Besucher sollen den ausgeschilderten Parkplatz in Kriebethal nutzen und zur Burg laufen. Direkt an der Burg stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Alternativ können die Besucher ihr Fahrzeug auf dem Großparkplatz an der Talsperre parken und durch den Wald zur Burg wandern. (DA/br)

