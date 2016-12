Spart der Kreis bei Kindern mit Handicap? Für behinderte Kinder gab es bislang eine spezielle Kita in Niesky. Das soll sich ändern. Doch sorgen sich Eltern und Erzieher.

Dass der Bedarf an heilpädagogischer Betreuung rückläufig ist, will Dana Lehmann so recht nicht glauben. Sie leitet den Heilpädagogischen-integrativen Kindergarten „Pusteblume“ in Niesky, und das mittlerweile 21 Jahre lang. Bislang strebte die Einrichtung in ihren 25 Jahren des Bestehens immer wieder nach räumlicher Vergrößerung, um Kinder mit und ohne Behinderung aufnehmen zu können. Inzwischen werden 51 Mädchen und Jungen betreut, davon sieben im integrativen und acht im heilpädagogischen Bereich. „Bei Letzterem könnten wir doppelt so viele Kinder haben, aber eine ganze Gruppe ist nicht belegt, weil es anscheinend keinen Bedarf gibt“, sagt die Leiterin.

Ein Problem, das nicht nur die Nieskyer Einrichtung hat. Weitere Heilpädagogische Kindergärten befanden sich in Görlitz, Löbau, Weißwasser und Zittau. Aber ihre Anzahl geht zurück, ebenso wie die Plätze. Zählte der Landkreis 2010 noch 114 heilpädagogische Kita-Plätze, waren es 2014 nur noch 61, ein Jahr später 51. Derzeit sollen es 37 sein. Das führte dazu, dass Löbau keine Plätze mehr in der Heilpädagogik hat.

Gleiches müssen die vier verbliebenen Kitas befürchten, wenn die Inklusion im Landkreis weiter so fortschreitet wie bisher. Denn auf die Einbeziehung setzt der Landkreis, betont Sozialdezernentin Martina Weber. Sie sehe nur einen Strategiewechsel. Sparen stehe hingegen nicht an erster Stelle, so die Dezernentin. Das heißt, behinderte Kinder in normale Einrichtungen, also Regel-Kitas zu integrieren.

„Dagegen haben wir nichts, nur dass hier der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird, ist nicht richtig“, sagt Dana Lehmann. Aus ihrer Erfahrung brauchen behinderte Kinder nicht nur eine größere Zuwendung, sondern auch passende Rahmenbedingungen. „Und so weit sind wir noch nicht. Unsere Befürchtung ist, dass behinderte Kinder im Gruppenbetrieb untergehen, weil einfach das Personal und die Bedingungen für ihre individuelle Betreuung fehlt“, so die Leiterin.

Das ergibt sich allein schon aus dem Stellenschlüssel: In der Regelkita betreut eine Erzieherin zwölf Kinder, in der Krippe die Hälfte der Kinder. Bei Kindern mit Behinderung ist eine Erzieherin für vier Kita- beziehungsweise drei Krippenkinder zuständig. Hinzu kommt, dass die Finanzierung der Krippen- und Kitaplätze auf drei Säulen ruht: Land, Kommune und Eltern. Im heilpädagogischen Bereich ist der Landkreis der Zahlmeister durch das Sozialamt.

Der Verein Lebenshilfe für Geschädigte als Träger der Nieskyer Einrichtung befürchtet, dass das Thema Inklusion auf den Rücken der Kinder, der Schwächsten der Gesellschaft ausgetragen wird. Dagegen macht der Verein mobil und verschafft sich Gehör. Nicht nur in Dresden bei den zuständigen Ministerien, sondern auch in Niesky, wie jüngst im Stadtrat.

Manuela Fechner ist eine der Mütter mit behinderten Kindern. Ihre Tochter besuchte den Heilpädagogischen Kindergarten in Niesky und nahm dort eine gute Entwicklung, sodass sie jetzt in der Grundschule lernen kann. Aus ihrer Sicht ist Inklusion wichtig und richtig, „aber zum Wohle aller unserer Kinder“, betont sie. Denn es geht für sie nicht mehr nur um Kinder im Rollstuhl oder mit Down Syndrom, sondern auch um Entwicklungsstörungen und auffälliges Verhalten. Im Umkehrschluss sollten auch ganz normale Kinder die Chance haben, sich altersgerecht zu entwickeln und gefördert zu werden. „Sie dürfen nicht auf der Strecke bleiben, weil in ihrer Gruppe plötzlich auch besondere Kinder sind, die mehr Aufmerksamkeit erfordern“, sagt die Mückaerin.

Deshalb haben sich der Verein, Eltern und Erzieherinnen zusammengeschlossen und ihre Forderungen gestellt. Dazu zählen neben qualifizierten und fachkundigen Personal auch ein Personalschlüssel, der sich dem Bedarf anpasst und Ausfallzeiten wie Urlaub oder Krankheit berücksichtigt. Nur so können die Erzieher stressfrei mit den Kindern arbeiten und Räume und Chancen zu deren eigenen Entwicklung schaffen. Zu den Rahmenbedingungen zählt auch echte Barrierefreiheit, die nicht nur Rollstuhlrampen beinhaltet. „Vor diesen Herausforderungen stehen alle Regeleinrichtungen“, sagt Dana Lehmann.

Über Niesky hinaus hat sich im Landkreis die Initiativgruppe „Zukunftschancen für Kinder“ aus Eltern, Leitern und Trägern gegründet. Sie findet es richtig, Kinder zu integrieren. Aber das geht nach ihrer Auffassung nicht zum Nulltarif und auch nicht von jetzt auf gleich.

