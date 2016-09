Sparkassenvorstand spricht über Filialschließung

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Meißen (Sitz Riesa) Rolf Schlagloth (li.) wird in Ebersbach für die Filialschließung sprechen. © Archiv/Sebastian Schultz

Bereits am kommenden Mittwoch ist diesmal Ratssitzung in Ebersbach, Beginn 19.30 Uhr. Denn zu Gast ist der Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Meißen, Rolf Schlagloth. Es geht um die Schließung der Geschäftsstelle in Ebersbach zu Jahresende. Im Ort gab es dazu bisher nur verhaltenen Protest. Größeren Widerstand erfuhr die Sparkasse dagegen in Schönfeld oder in der Gemeinde Stauchitz. Nun kam von Ebersbacher Gemeinderäten der Wunsch, die Problematik auch im Rat zu behandeln.

Weiterhin wird eine Halbjahresanalyse der Gemeinde per 30. Juni vorgestellt. Beschlüsse gibt es zum Bebauungsplan für die Erholungsgärten Am Schafberg in Rödern. Ein weiterer B-Plan soll für das Wohngebiet Bärwalder Straße aufgestellt werden. Teurer ist der Ersatzneubau der Stützwand am Rödergraben neben der Paulsmühle in Kalkreuth geworden. Hier soll die Gemeinde einen Nachtrag beschließen. Weiter auf der Tagesordnung: der Kauf von Straßenflächen in Naunhof, der Verkauf von Straßenflächen in Niederrödern und die Gewässerinstandsetzung Hopfenbach. (krü)

zur Startseite