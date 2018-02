Sparkassenräuber noch nicht gefasst Die 3000 Euro-Belohnung für Hinweise ist bisher nicht ausgegeben. Aber gebaut wird an der Filiale in Mücka.

Die Filiale der Sparkasse in Mücka ist seit dem Raubüberfall versperrt. © Carla Mattern

Horka. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Fall des im Oktober 2017 gesprengten Geldautomaten in der Sparkasse in Mücka dauern unverändert an, teilt Thomas Knaup von der Pressestelle der Polizeidirektion Görlitz auf SZ-Nachfrage an. Um die Polizei zu unterstützen, weitere Hinweise von Zeugen zur Ergreifung der Täter zu bekommen, hatte die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien im Januar eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. So etwas gab es bisher noch nicht. „Es ist das erste Mal, dass die Sparkasse eine Belohnung auslobt“, teilt Pressesprecherin Vivien Gneuß von der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien mit.

Die Bauarbeiten an der Sparkassenfiliale in Mücka, unter anderem durch die Dachdecker, haben mittlerweile begonnen, danach geht es im Innenbereich weiter. Das Gebäude war bei dem Anschlag stark beschädigt worden.

