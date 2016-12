Sparkassenhäuschen gesprengt In Bischofswerda jagten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Pavillon in die Luft und machten sich mit dem Geld davon.

Das Sparkassenhäuschen wurde vollkommen zerstört. © Rocci Klein

Eine laute Detonation riss die Bewohner der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Bischofswerda in der Nacht zu Donnerstag aus ihrem Schlaf. Gegen 3.50 haben unbekannte Täter haben ein Sparkassenhäuschen samt Geldautomaten in die Luft gesprengt. Die Teile liegen weit verstreut auf dem Weg und der Straße. Verletzt wurde durch die Detonation niemand.

„Nach ersten Erkenntnissen ist offenbar auch eine große Summe an Bargeld verschwunden“, so Thomas Knaup von der Polizei in Görlitz. Wie viel genau, muss das Kreditinstitut klären. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei ist derzeit vor Ort und sichert alle Spuren von der Sprengung. So soll auch herausgefunden werden, welcher Sprengstoff verwendet wurde. (szo)

