Sparkassenfilialen bekommen W-Lan Auf diese Weise will die Bank Wartezeiten verkürzen und die Beratung ihrer Kunden im Landkreis erleichtern.

Die Kreissparkasse Bautzen möchte in ihren 23 Filialen einführen freies W-Lan. © dpa

Bautzen. Die Kreissparkasse Bautzen möchte freies W-Lan in ihren 23 Filialen einführen. Das gab der Vorstand bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag bekannt. In der Filiale Marktkauf können Kunden sich bereits seit zwei Wochen in das Netzwerk einloggen. Mit dem Internetangebot möchte die Sparkasse „die Beratung erleichtern und Wartezeiten verschönern“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Dirk Albers.

Derzeit komme es vor, so berichten Albers und Gerald Iltgen, dass Sparkassenkunden und ihre Berater aus der Filiale am Kornmarkt ins Einkaufszentrum laufen, wenn sie die Sparkassenapps testen möchten. Das soll durch das Angebot nun überflüssig sein. Mit den Apps können Kunden Überweisungen tätigen, Umsätze abfragen oder Geldautomaten finden. Ob das W-Lan unbegrenzt offen zugänglich sein wird, ist noch unklar. Vorerst soll die Nutzung auf eine Stunde begrenzt sein. (SZ/the)

