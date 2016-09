Sparkassenchef spendet für Musiker Michael Bräuer hilft nach seinem runden Geburtstag mit einem Scheck der Kreismusikschule. Die probiert neue Wege aus.

Sven Rössel (links), Leiter der Kreismusikschule Dreiländereck, und Sparkassenvorstand Michael Bräuer schauen den Schülern über die Schulter. © Rafael Sampedro

Die Jugendlichen sitzen mit Kopfhörern an einem Tisch und bedienen Laptops. Sie arbeiten konzentriert, und doch: Das ist kein Bild, das man von einer Unterrichtsstunde in der Kreismusikschule erwarten würde. Doch das Konzept gehört zu einem neuen Projekt namens International Sound – Internationale Klänge. Sylvio Mertsch bringt deutschen und ausländischen Jugendlichen bei, wie sie elektronische Musik machen können. Der Vorteil: Junge Leute können ohne Notenkenntnisse Musik kennenlernen und über Sprachbarrieren hinweg zusammenarbeiten.

Sven Rössel, Leiter der Kreismusikschule Dreiländereck, hat jetzt dem Sparkassenvorstand Michael Bräuer sein Haus und auch das neue Projekt gezeigt. Anlass ist eine private Spende Bräuers, die dieser der Einrichtung zugutekommen lässt. Bräuer hat jüngst seinen 50. Geburtstag gefeiert und seine Gäste gebeten, statt Geschenken lieber für einen guten Zweck zu spenden. Der Jubilar rundete die Summe dann auf und übergab dem dankenden Rössel somit 2000 Euro, die der nun für die Musikschule einsetzen kann.

Speziell für die elektronische Musik wird das Geld nicht sein, es könnte dem Projekt aber nützlich sein: Rössel wird das Geld wohl für die große Geburtstagsfeier verwenden, bei der am 10. Dezember in der Löbauer Messehalle jede Menge Musik erklingen soll. Dann werden auch die elektronischen Rhythmen zu erleben sein, sagt Kursleiter Mertsch und spielt eine Kostprobe vor, die schnell an das erinnert, womit große DJs weltweit die großen Hallen füllen. Mertsch gibt dabei sein Hobby an die Jugendlichen weiter: Eigentlich ist er kein Musiklehrer, sondern Technikleiter bei der kreiseigenen Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft Kuweit, zu der auch die Musikschule gehört. Doch Rössel und er haben das Projekt auf den Weg gebracht, und es läuft erfolgreich. Und damit die Besucher des Jubiläumskonzerts im Advent bei der elektronischen Musik auch etwas zu Sehen bekommen, studieren Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums dazu eine Choreografie ein.

