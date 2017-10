Sparkassenbus hält jetzt in Mücka Nach dem Bankraub am Sonntag ist die Filiale schwer zerstört. Die Einwohner sind froh über das alternative Angebot.

Anstehen am Bankmobil. Am Freitag hielt die mobile Filiale zum ersten Mal nach dem Überfall auf die Sparkassenfiliale in Mücka. © Carla Mattern

Nein, nach Meckern ist an diesem Freitag nach neun niemandem zumute. Die Männer und Frauen stehen zwar in Schlange an, aber sie sind froh, dass es überhaupt einen Grund zum Anstehen gibt. Denn nachdem am vergangenen Sonntag früh um 6.15 Uhr mit einem riesigen Rums die Sparkassenfilialen Mücka von Ganoven gesprengt wurde, sorgen sich die Kunden der Sparkasse, wie es weitergeht. Gleich zu Wochenbeginn hatte das Geldinstitut verkündet, dass ab diesem Freitag für zwei Stunden das Bankmobil in Mücka haltmachen wird.

Nun also stehen sie hier am Markt an der Bushaltestelle mit ihren Überweisungsaufträgen und Geldkarten bereit. Aus Förstgen ist Monika Höher gekommen. Für eine Firma hat sie Überweisungen dabei, will Kontoauszüge holen. „Die werden ja für das Steuerbüro im Original gebraucht“, erklärt sie. Sie ist froh, dass sie nicht extra bis Niesky zur Sparkasse fahren muss. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für Reinhard Sawilla. „Hoffentlich machen sie die Mückaer Sparkasse wieder auf“, sagt der Mann aus Mücka. Da pflichtet ihm Bärbel Hentschel aus Förstgen bei. In Klitten und Weigersdorf sind die Filialen schon längere Zeit geschlossen. Nach Boxberg, Rietschen oder Niesky müssten die Mückaer fahren. Da sei so ein Sparkassenbus als Übergangslösung wirklich gut, sagt Bärbel Hentschel. Aber was wird, wenn in Niesky erst die B115-Brücke gebaut wird? Dann wollen die Mückaer, die hier am Bankmobil anstehen, möglichst einen großen Bogen um Niesky machen, um nicht das Verkehrschaos miterleben zu müssen.

Heute und hier stehen sie jedenfalls ohne Stress. Das Wetter spielt mit und außerdem geht es zügig. Dafür sorgt auch Mayk Wolff. Er ist der Filialleiter der Sparkasse in Mücka und unterstützt den Mitarbeiter des Bankmobils, hilft den älteren Kunden die Stufen hinauf. Ihm geht es wie den Menschen vor dem Sparkassenbus. Er ist froh, dass es das Alternativangebot gibt. Am Donnerstag sei im Innern des Busses zusätzliche Technik installiert worden. In einem kleinen Raum sollen auch Beratungsgespräche stattfinden, erklärt der Filialleiter. Daran denken die Kunden momentan nicht. Sie brauchen Bargeld, müssen Geld überweisen, kommen mit dem Sparbuch.

Auf die Frage, die sich alle stellen, ob das Sparkassengebäude repariert wird, gibt es bisher noch keine Antwort. Man sei dabei, Angebote für Reparaturen einzuholen, teilt Sparkassensprecherin Kirsten Müller auf Nachfrage mit.

